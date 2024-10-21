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Хаби Алонсо может возглавить мадридский «Реал»

вчера, 20:31

По информации источника, «Байер» готовится к уходу главного тренера команды Хаби Алонсо следующим летом.

Специалист является кандидатом на назначение в мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а «горожане» проявляют конкретный интерес и готовятся к возможности ухода Пепа Гвардиолы летом 2025 года, как сообщает «The Athletic». «Ливерпуль» в данный момент не претендует на испанца, так как мерсисайдцы очень довольны Арне Слотом.

Контракт Алонсо действует до 2026 года. Действующие победители Бундеслиги уже ищут преемника, рассматривая Себастьяна Хенесса из «Штутгарта» и Сандро Вагнера, работающего ассистентом в сборной Германии.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 06:58
Как Зизу отработал в Реале? С тактикой, да? Или с командной игрой? Ему повезло что ему выпало лучшое поколение в истории Реала, там играли почти что лучшие футболисты мира на своих позициях, они были индивидуально суперсильными, и поэтому он повыигрывал с этим составом пару трофеев ЛЧ и Ла Лигу.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 06:54
Хаби скорее всего возглавит Реал, любой тренер в мире хотел бы возглавить Реал, потому что бабок много, контрактов много...
shur
shur ответ dq3kusnas3f6 (раскрыть)
вчера в 23:21, ред.
...где на базе Реала,в личном кабинете,усмехнулся один замечательный человек, по имени Карло...!!!
Yodr
Yodr
вчера в 22:24, ред.
В любом случае даже при продолжении успехов Анчелотти уйдет. Он просто устал и это видно. А кто придет на его место - тут рано думать. В любом случае тот, кого выберет Перес прилетит первым рейсом разорвав контракт с нынешним клубом.
dq3kusnas3f6
dq3kusnas3f6
вчера в 21:36
Мадридисты, ваше мнение?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:25
Если чесно, я тоже думаю, что Алонсо на сегодня это основной кандидат на должность главного тренера Мадридского Реала, после того, как старина Анчи решит уйти. Алонсо играл за Реал, хорошо показал себя в самостоятельной работе, так что вполне вероятный кандидат! Номер два Зизу! Да, Зидан давно сидит без работы, но все мы помним, как Зизу отработал в свое время Реале, тогда вроде он тоже сменил Анчи... сейчас и Мбаппе в команде, и другие французы, думаю могут склонить чашу весов в пользу французского тренера
ABir
ABir
вчера в 21:18
До 2026 года еще много воды утечет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:50
а как же Рауль?
надеюсь, что станет гл. тренером Реала станет Рауль.
только Рауль должен возглавить мадридский клуб.
Хаби Алонсо нужно дальше прогрессировать с Байером.
еще сезона 2-3.
мне кажется, у баска есть качество, которое я чаще замечаю у немецких тренеров...Хаби знает свой уровень и не хочет работать там, где его уровень
не соответствует требованиям.
и к деньгам, кажется, более равнодушен, чем многие люди в футболе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:36
Как у них всё по плану, за 9 месяцев вперёд...
Гость
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