Хаби Алонсо может возглавить мадридский «Реал»

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вчера, 20:31

По информации источника, «Байер» готовится к уходу главного тренера команды следующим летом.

Специалист является кандидатом на назначение в мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а «горожане» проявляют конкретный интерес и готовятся к возможности ухода Пепа Гвардиолы летом 2025 года, как сообщает «The Athletic». «Ливерпуль» в данный момент не претендует на испанца, так как мерсисайдцы очень довольны Арне Слотом.

Контракт Алонсо действует до 2026 года. Действующие победители Бундеслиги уже ищут преемника, рассматривая из «Штутгарта» и , работающего ассистентом в сборной Германии.