Хаби Алонсо может возглавить мадридский «Реал»

По информации источника, «Байер» готовится к уходу главного тренера команды Хаби Алонсо следующим летом.
Специалист является кандидатом на назначение в мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а «горожане» проявляют конкретный интерес и готовятся к возможности ухода Пепа Гвардиолы летом 2025 года, как сообщает «The Athletic». «Ливерпуль» в данный момент не претендует на испанца, так как мерсисайдцы очень довольны Арне Слотом.
Контракт Алонсо действует до 2026 года. Действующие победители Бундеслиги уже ищут преемника, рассматривая Себастьяна Хенесса из «Штутгарта» и Сандро Вагнера, работающего ассистентом в сборной Германии.
надеюсь, что станет гл. тренером Реала станет Рауль.
только Рауль должен возглавить мадридский клуб.
Хаби Алонсо нужно дальше прогрессировать с Байером.
еще сезона 2-3.
мне кажется, у баска есть качество, которое я чаще замечаю у немецких тренеров...Хаби знает свой уровень и не хочет работать там, где его уровень
не соответствует требованиям.
и к деньгам, кажется, более равнодушен, чем многие люди в футболе.
надеюсь, что станет гл. тренером Реала станет Рауль.
только Рауль должен возглавить мадридский клуб.
Хаби Алонсо нужно дальше прогрессировать с Байером.
еще сезона 2-3.
мне кажется, у баска есть качество, которое я чаще замечаю у немецких тренеров...Хаби знает свой уровень и не хочет работать там, где его уровень
не соответствует требованиям.
и к деньгам, кажется, более равнодушен, чем многие люди в футболе.