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Зидан может стать главным тренером сборной Саудовской Аравии

вчера, 14:31

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан имеет шансы возглавить сборную Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Роберто Манчини в ближайшее время покинет данный пост.

О реакции Зидана на данный момент не сообщается. По слухам, сам специалист хочет работать со сборной Франции.

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Все комментарии
kwegc8f96jaj
kwegc8f96jaj ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 00:40
Зинедин ждëт предложения от Зенита, остальное не предлагать
__AgamagA__
__AgamagA__
сегодня в 00:30
А что в АПЛ не пойдёт? В Германию? Боится значит провала. Реал дал ему и нужных людей со свистком, остальные не дадут такой возможности, и он это понимает.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:23
Осталось арабский подучить.. 🤭
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:50
Зидан испугается и не примет это предложение. Он не хочет портить свою репутацию и ждет предложений только от топов, с которыми сложно будет провалиться.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:51
Это лучший аналитик игры на русском
shur
shur ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:20
...с клиекбейтом понятно, а причём здесь еврей стамотолог, не думаю мастер ,что до всех ваши посылы доходят, мудрёно ?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:40
Самое место Зидана. Или Реал. Или Саудия. Очень комфортно и денежно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:22
СА, для начала, надо построить для Зидана дворец... И то не факт, что даже после этого он согласится.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:57
Ну наконец-то сборная по его уровню, но по традиции Зидан и тут струсит.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:43
Несмотря на все плюсы, я сомневаюсь, что Зидан действительно примет это предложение. Он всегда подчеркивал свою любовь к сборной Франции и, вероятно, будет ждать своего шанса возглавить её. Сомневаюсь, что он захочет работать в другой сборной, пока есть возможность вернуться на родину.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 14:57
клиекбейт наше все. поверю только после подписания контракта.
Кстати, сам профессор Лукомский (!) ставит Зидана ВЫШЕ (sic!) анчелотти. Поэтому когда один из топ10 тренеров мира на данных момент - выйдет по сути из профессии - это печаль и потеря для всего мира. Вот так деньги могут (еще не решено, ведь журналистам надо о чем-то писать) ухудшить дело, а не улучшить, как обычно
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:45
Имеет шансы? Если Зизу хочет тренировать Саудию тренирует, не хочет не тренирует.
Гость
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