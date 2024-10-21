Зидан может стать главным тренером сборной Саудовской Аравии

1729510305

вчера, 14:31

Экс-тренер «Реала» имеет шансы возглавить сборную Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Роберто Манчини в ближайшее время покинет данный пост.

О реакции Зидана на данный момент не сообщается. По слухам, сам специалист хочет работать со сборной Франции.