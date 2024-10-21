Зидан может стать главным тренером сборной Саудовской Аравии

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан имеет шансы возглавить сборную Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что Роберто Манчини в ближайшее время покинет данный пост.
О реакции Зидана на данный момент не сообщается. По слухам, сам специалист хочет работать со сборной Франции.
Кстати, сам профессор Лукомский (!) ставит Зидана ВЫШЕ (sic!) анчелотти. Поэтому когда один из топ10 тренеров мира на данных момент - выйдет по сути из профессии - это печаль и потеря для всего мира. Вот так деньги могут (еще не решено, ведь журналистам надо о чем-то писать) ухудшить дело, а не улучшить, как обычно
Кстати, сам профессор Лукомский (!) ставит Зидана ВЫШЕ (sic!) анчелотти. Поэтому когда один из топ10 тренеров мира на данных момент - выйдет по сути из профессии - это печаль и потеря для всего мира. Вот так деньги могут (еще не решено, ведь журналистам надо о чем-то писать) ухудшить дело, а не улучшить, как обычно