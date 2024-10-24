Андре Онана отреагировал на критику в адрес «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о критике в адрес команды.

Это цена, которую приходится платить, выступая за такой великий клуб. «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» все время на слуху. На вас везде указывают пальцами. Но мы, футболисты, лишь концентрируемся на своих целях, поскольку в жизни есть вещи, которые мы не в состоянии контролировать.

Я не способен управлять тем, что думают или говорят люди. Поэтому мы просто сосредоточены на наших тренировках, матчах, на нашем плане на игру и на победах, ибо это наш основной приоритет.

Мы не можем контролировать чужие мысли – мне бы хотелось контролировать все, но это не для нас. Поэтому мы просто позволяем им говорить – каждый вправе утверждать то, что хочет. Мы всегда стараемся смотреть на всё с положительной стороны, потому что это имеет значение для нас.