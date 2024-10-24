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Андре Онана отреагировал на критику в адрес «Манчестер Юнайтед»

вчера, 17:54

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился мнением о критике в адрес команды.

Это цена, которую приходится платить, выступая за такой великий клуб. «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона» все время на слуху. На вас везде указывают пальцами. Но мы, футболисты, лишь концентрируемся на своих целях, поскольку в жизни есть вещи, которые мы не в состоянии контролировать.

Я не способен управлять тем, что думают или говорят люди. Поэтому мы просто сосредоточены на наших тренировках, матчах, на нашем плане на игру и на победах, ибо это наш основной приоритет.

Мы не можем контролировать чужие мысли – мне бы хотелось контролировать все, но это не для нас. Поэтому мы просто позволяем им говорить – каждый вправе утверждать то, что хочет. Мы всегда стараемся смотреть на всё с положительной стороны, потому что это имеет значение для нас.

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Все комментарии
Yodr
Yodr
вчера в 22:44
МЮ давно не выступает в Лиге Чемпионов. Это мне кажется главная претензия к МЮ, который был не просто "один из английских клубов", а считался №1. Свято мест пусто не бывает, если не ты - другой займет твое место, приемлемо ли это с точки зрения болельщиков? "Перестройка команды" ценой пары миллиардов долларов - и 14 место?
Смотри Онана поймают тебя фанаты...
shur
shur
вчера в 19:16, ред.
"...мне бы хотелось контролировать все, но это не для нас,поэтому мы просто сосредоточены на наших тренировках...!" ....Вот так наверное хорошо и от себя, а как,где и с кем сыграем это уже неважно....!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:14
Онана, ты зачем высказался? Что же вас всех, неудачников, так тянет поговорить. Ведь критикуют Манчестер Юнайтед довольно справедливо, на то есть все основания. Кстати вина голкипера в этом тоже есть.
vujpbm7vtg2z
vujpbm7vtg2z
вчера в 18:07
Какой-то словесный онанизм от Онаны - одно да потому на три абзаца: не можем контролировать да должны сосредоточиться и никакой конкретики
Гость
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