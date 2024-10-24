Флик: «Такого игрока, как Рафинья, у меня не было ни в одной команде»

Главный тренер «Барселоны» назвал нападающего каталонцев (который номинирован на приз лучшему футболисту недели в ЛЧ ) уникальным игроком.

Такого игрока, как Рафинья, у меня не было ни в одной команде. Он отдаёт всего себя. Рафинья вкладывает в игру всё своё сердце. С мячом и без мяча он очень хорош, он всегда начинает прессинг, завершает наши атаки. Он всегда улыбается.

Также Флик отметил игру полузащитников «Барселоны» и .

Нам всем очень приятно видеть, как Педри играет в футбол. Он обладает всеми прекрасными качествами, у него много качеств, он отличный игрок, у него есть амбиции, чтобы выигрывать игры, и он делает всё очень легко.

Марк Касадо, какой удивительный игрок!. Вы видели, как он играет сейчас... если бы вы знали, откуда он пришёл, как он совершенствовался... он настоящий продукт Ла Масии.