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Флик: «Такого игрока, как Рафинья, у меня не было ни в одной команде»

вчера, 10:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал нападающего каталонцев Рафинью (который номинирован на приз лучшему футболисту недели в ЛЧ) уникальным игроком.

Такого игрока, как Рафинья, у меня не было ни в одной команде. Он отдаёт всего себя. Рафинья вкладывает в игру всё своё сердце. С мячом и без мяча он очень хорош, он всегда начинает прессинг, завершает наши атаки. Он всегда улыбается.

Также Флик отметил игру полузащитников «Барселоны» Педри и Марка Касадо.

Нам всем очень приятно видеть, как Педри играет в футбол. Он обладает всеми прекрасными качествами, у него много качеств, он отличный игрок, у него есть амбиции, чтобы выигрывать игры, и он делает всё очень легко.

Марк Касадо, какой удивительный игрок!. Вы видели, как он играет сейчас... если бы вы знали, откуда он пришёл, как он совершенствовался... он настоящий продукт Ла Масии.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Баварию» (4:1).

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:12
Все молодцы, но рано расслабляться, надо развивать успех.
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 12:33
Только трэбл подтвердит твои слова.. ☝️😄
krtvx6r598qn
krtvx6r598qn
вчера в 11:38
Разнёс вчера Рафинья Баварию, ну просто в пух и прах!
DXTK
DXTK
вчера в 11:28
А не Флик ли сам хотел убрать Рафинью из команды, а теперь поет ему дифирамбы, ведь хотели в Барсе от бразильца избавиться, но тот сам уперся и не пожелал покидать команду........
Гость
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