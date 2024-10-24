Флик: «Такого игрока, как Рафинья, у меня не было ни в одной команде»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал нападающего каталонцев Рафинью (который номинирован на приз лучшему футболисту недели в ЛЧ) уникальным игроком.
Такого игрока, как Рафинья, у меня не было ни в одной команде. Он отдаёт всего себя. Рафинья вкладывает в игру всё своё сердце. С мячом и без мяча он очень хорош, он всегда начинает прессинг, завершает наши атаки. Он всегда улыбается.
Также Флик отметил игру полузащитников «Барселоны» Педри и Марка Касадо.
Нам всем очень приятно видеть, как Педри играет в футбол. Он обладает всеми прекрасными качествами, у него много качеств, он отличный игрок, у него есть амбиции, чтобы выигрывать игры, и он делает всё очень легко.
Марк Касадо, какой удивительный игрок!. Вы видели, как он играет сейчас... если бы вы знали, откуда он пришёл, как он совершенствовался... он настоящий продукт Ла Масии.
Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Баварию» (4:1).