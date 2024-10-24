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Ямаль: «Я хотел бы, чтобы меня запомнили как легенду „Барселоны“»

вчера, 11:57

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался в преддверии «Эль-Класико».

Мы верим, что мы лучшая команда в мире, и мы доказываем это. Мы выложимся по полной, и пусть победит лучшая команда.

Я хотел бы, чтобы меня запомнили как легенду в истории «Барселоны». Было бы здорово оставить после себя наследие. Быть частью истории этого великого клуба — это что-то невероятное.

Напомним, «Реал» и «Барселона» встретятся в рамках 11-го тура Ла Лиги 26 октября. «Сливочные» занимают второе место в турнирной таблице, а «сине-гранатовые» возглавляют её. Команды разделяют три очка.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года. На счету 17-летнего флангового атакующего полузащитника 64 матча за каталонцев, в которых он забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подпишет новый контракт с Ямалем.

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Все комментарии
Yodr
Yodr
вчера в 14:05, ред.
Все. Футбол рип.
Не слышал чтобы что-то похожее говорил какой-то футболиста в истории. Ни Пеле, ни Кака или Пирло, Мальдини или Зидан. Может Хави или Иньеста? Вряд ли.
Брулин
Брулин
вчера в 13:09
Отличная игра с Баварией , теперь ждём Реал Мадрид . Надеюсь удача будет на нашей стороне . Барселона вперёд!
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 12:35
Меньше болтай и танцуй, а больше играй и тренируйся.. И всё придёт.. ☝️
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:17
Был Фати и где он сейчас? Успехов Ямалю. Но только года через 2-3 можно будет начать об этом думать.
112910415
112910415
вчера в 12:15
к тому всё идёт
ucj42duzrbqv
ucj42duzrbqv
вчера в 12:06
Ямаль, ты ещё слишком маль, а уже в легендах себя видишь! Вернись на грешную землю из звёздного пространства и иди тренируйся!
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:00
Рановато зазвездился... Посмотрим за результатами...
drug01
drug01
вчера в 12:00
Пожелаем ему удачи! Пусть так и будет!!!
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