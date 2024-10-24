Ямаль: «Я хотел бы, чтобы меня запомнили как легенду „Барселоны“»

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вчера, 11:57

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании высказался в преддверии «Эль-Класико».

Мы верим, что мы лучшая команда в мире, и мы доказываем это. Мы выложимся по полной, и пусть победит лучшая команда. Я хотел бы, чтобы меня запомнили как легенду в истории «Барселоны». Было бы здорово оставить после себя наследие. Быть частью истории этого великого клуба — это что-то невероятное.

Напомним, «Реал» и «Барселона» встретятся в рамках 11-го тура Ла Лиги 26 октября. «Сливочные» занимают второе место в турнирной таблице, а «сине-гранатовые» возглавляют её. Команды разделяют три очка.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года. На счету 17-летнего флангового атакующего полузащитника 64 матча за каталонцев, в которых он забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подпишет новый контракт с Ямалем.