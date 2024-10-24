Экс-помощник Клоппа: «Мы хотели покинуть „Ливерпуль“ правильным образом»

Бывший помощник в «Ливерпуле» рассказал об уходе из клуба. В данный момент специалист работает главным тренером «Ред Булл Зальцбург».

О нашем уходе уже много было сказано, но главное, что я хотел бы добавить, это то, что мы действительно хотели покинуть клуб правильным образом. Объявить об этом заранее, чтобы у них было время найти нужных ребят, ведь нелегко найти тренера калибра «Ливерпуля».

То, что сейчас происходит с Арне, с его работой... вау, это заставляет меня быть очень благодарным. Я счастлив, видя, как клуб справляется и выступает на действительно высоком уровне. Некоторые игроки расцветают и делают следующие шаги.

Вот в чём была идея нашего раннего ухода, чтобы это могло произойти, и клуб мог продолжать расти. Я всем обязан «Ливерпулю». Я всем обязан болельщикам и игрокам. Это была моя жизнь. В течение 10 лет это было единственное, о чём я думал.

Всё, чего я хотел, — добиться успеха. Когда я просыпался и ложился спать, «Ливерпуль» был у меня на уме — даже в праздники. Действительно приятно видеть, насколько здоров клуб. Билл Шенкли и Боб Пейсли гордились бы.