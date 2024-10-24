Экс-помощник Клоппа: «Мы хотели покинуть „Ливерпуль“ правильным образом»

Бывший помощник Юргена Клоппа в «Ливерпуле» Пепан Лайндерс рассказал об уходе из клуба. В данный момент специалист работает главным тренером «Ред Булл Зальцбург».
О нашем уходе уже много было сказано, но главное, что я хотел бы добавить, это то, что мы действительно хотели покинуть клуб правильным образом. Объявить об этом заранее, чтобы у них было время найти нужных ребят, ведь нелегко найти тренера калибра «Ливерпуля».
То, что сейчас происходит с Арне, с его работой... вау, это заставляет меня быть очень благодарным. Я счастлив, видя, как клуб справляется и выступает на действительно высоком уровне. Некоторые игроки расцветают и делают следующие шаги.
Вот в чём была идея нашего раннего ухода, чтобы это могло произойти, и клуб мог продолжать расти. Я всем обязан «Ливерпулю». Я всем обязан болельщикам и игрокам. Это была моя жизнь. В течение 10 лет это было единственное, о чём я думал.
Всё, чего я хотел, — добиться успеха. Когда я просыпался и ложился спать, «Ливерпуль» был у меня на уме — даже в праздники. Действительно приятно видеть, насколько здоров клуб. Билл Шенкли и Боб Пейсли гордились бы.
Также специалист добавил, что поддерживает общение с Клоппом:
Мы по-прежнему много общаемся — обмениваемся сообщениями, звоним, отправляем видео. На большинстве фотографий Юргена, которые я получаю, он тренируется! Потеет, либо играет в падел или занимается в спортзале… всегда с друзьями.
Я действительно рад, что у него есть время, чтобы по-настоящему заботиться о своей семье — вы знаете, что у тренеров нет времени, вы играете каждые три дня. Теперь у него есть три часа, чтобы подумать о себе. Когда вы тренируете, то думаете 24/7 о том, что лучше для команды.
Вы можете увидеть по его лицу — он выглядит загорелым! Это всегда хороший знак, не так ли? Наши отношения действительно крепкие. Мы знаем, что можем доверять друг другу. Мы очень преданы друг другу. Если вы тесно работаете так долго, важно иметь возможность рассчитывать друг на друга.