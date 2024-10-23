Моуриньо: «Если „Ман Сити“ накажут, мы станем чемпионами с МЮ»

«Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста Жозе Моуриньо занял вторую строчку в сезоне-2017/18 розыгрыша АПЛ, уступив «Манчестер Сити». Португалец полагает, что его экс-клуб могут признать чемпионом той кампании.
Я думаю, у нас все еще есть шанс стать чемпионами того сезона, если «Манчестер Сити» накажут [по делу о 115 финансовых нарушениях]. И тогда им придется выплатить мне бонус и дать мне медаль.
Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль.
Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль.
Или команду готовь...сам Семак через 3 недели к нему едет...а он медальку какую-то выпрашивает....
Или команду готовь...сам Семак через 3 недели к нему едет...а он медальку какую-то выпрашивает....
катит для меня Маур как тренер, точно сказал "особенный"...!
катит для меня Маур как тренер, точно сказал "особенный"...!
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Ну это самое важное для моура))
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Ну это самое важное для моура))