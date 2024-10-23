Моуриньо: «Если „Ман Сити“ накажут, мы станем чемпионами с МЮ»

«Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста занял вторую строчку в сезоне-2017/18 розыгрыша АПЛ , уступив «Манчестер Сити». Португалец полагает, что его экс-клуб могут признать чемпионом той кампании.

Я думаю, у нас все еще есть шанс стать чемпионами того сезона, если «Манчестер Сити» накажут [по делу о 115 финансовых нарушениях]. И тогда им придется выплатить мне бонус и дать мне медаль.