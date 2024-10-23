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Моуриньо: «Если „Ман Сити“ накажут, мы станем чемпионами с МЮ»

вчера, 16:22

«Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста Жозе Моуриньо занял вторую строчку в сезоне-2017/18 розыгрыша АПЛ, уступив «Манчестер Сити». Португалец полагает, что его экс-клуб могут признать чемпионом той кампании.

Я думаю, у нас все еще есть шанс стать чемпионами того сезона, если «Манчестер Сити» накажут [по делу о 115 финансовых нарушениях]. И тогда им придется выплатить мне бонус и дать мне медаль.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:52
Докатился. Теперь рассчитывает на милость Вселенной.
Yodr
Yodr
вчера в 17:34
Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:30
Какой МС....какая медаль???
Или команду готовь...сам Семак через 3 недели к нему едет...а он медальку какую-то выпрашивает....
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:17, ред.
Это было бы хорошо и справеливо. Мс еще надо в чемпеоншип направить как когда то сделали с Ювентусом за не честные игры ,их лешили титула и отдали в Серию С на пере воспитанее а чемпеоном тогда назначили Интер. Мс должен быть также наказан а Мю пусть будет чемпеоном!!🏆
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:52
Так это всё ради медали?
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:35
...да уж,если мы бы в 18-том году хорват прошли бла.бла.бла...! Не
катит для меня Маур как тренер, точно сказал "особенный"...!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:29
Вот , что значит "Особенный" - уже здесь быстро вычислил - где может "фартануть" ...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:28
"И тогда им придется выплатить мне бонус"
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Ну это самое важное для моура))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:24
АПЛ уже обделались в суде, причем по самому важному делу со стороны обвинения. Так что без шансов для Моура.
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