Анри назвал своего претендента на «Золотой мяч»

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением об игроке, который заслужил «Золотой мяч» в 2024 году.
Родри. Я всегда хотел, чтобы Хави и Андрес Иньеста взяли этот приз.
Люди забывают о хавбеках и об их труде. Они – сердце команды. Родри – сердце «Манчестер Сити». Знаю, что он не выиграл Лигу чемпионов [в прошлом сезоне], но он стал чемпионом Европы в 2024 году.
Винисиус Жуниор был не очень хорош на Кубке Америки. Но станет ли он достойным победителем? Да.
Если бы Винисиус уехал в СА, 100% ЗМ получил бы другой игрок Реала - Карвахаль, как в 2018, когда ушел Роналду.
Если бы Винисиус уехал в СА, 100% ЗМ получил бы другой игрок Реала - Карвахаль, как в 2018, когда ушел Роналду.