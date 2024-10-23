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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Анри назвал своего претендента на «Золотой мяч»

вчера, 17:12

Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением об игроке, который заслужил «Золотой мяч» в 2024 году.

Родри. Я всегда хотел, чтобы Хави и Андрес Иньеста взяли этот приз.

Люди забывают о хавбеках и об их труде. Они – сердце команды. Родри – сердце «Манчестер Сити». Знаю, что он не выиграл Лигу чемпионов [в прошлом сезоне], но он стал чемпионом Европы в 2024 году.

Винисиус Жуниор был не очень хорош на Кубке Америки. Но станет ли он достойным победителем? Да.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:07
весь мир знает, что Родри заслужил ЗМ.
но Фло Перес хочет чтоб в ближайшие 5 лет ЗМ получали только игроки Реала.
после победы на Боруссии Анчелотти прямо так и говорит.
что Винисиус получит ЗМ за прошедший провальный сезон, а за хет трик дортмундской команде заслужил ЗМ в 2025 году.
Джуд и Мбаппе, вы все поняли? )) ну нельзя чтоб Винисиус плакал в раздевалке.
хотя Джуд больше достоин ЗМ чем бразилец.
а по совокупности Родри и Беллингем были лучше всех.
но бразильца медийно раскрутили на фоне борьбы с расизмом,
поэтому ему и ЗМ.
и я знаю. если бы на место Винисиус был бы Месси, то все роялисты голосовали, что Родри и только Родри заслужил ЗМ.
не впервые такие настроения заявления и высмеивания
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:29
Это и ежу понятно что золотой мяч получит игрок Реала другого быть не может, Родри заслуживает золотой мяч тоже, но Вини хорошо так качнул оборону Дортмунда.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:13
Винисиус заберет ЗМ.
борька
борька
вчера в 17:53
Золотой мяч, тянет на кг 5,сколько цепей можно наклепать
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:48
В сборной Аргентины нет Хави и Иньесты. Так что не сочиняй. Можно подумать, что другие в одиночку выигрывают ЗМ. Например, Роналду ушел из Реала. С тех пор у него нет реальных достижений, а Реал продолжает выигрывать ЛЧ. Или взять Винисиуса. Забыл, как Хоселу забил 2 гола Баварии и вывел Реал в финал ЛЧ???
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:45
Чего гадать, когда ясно, что Винисиус получит ЗМ. У Переса ЗМ никто не уводил. Самый показательный момент был в 2018 году. Сразу после ЧМ 2018 был опубликован рейтинг претендентов, в котором Роналду шел первым, а Модрич был лишь пятым. В итоге Модрич получил ЗМ, хотя спортивных причин не было, по которым он поднялся с пятого на первое место. Все турниры были сыграны (ЛЧ и ЧМ) и Модрич провалил старт следующего сезона (в 2018 ЗМ вручали за календарный год и старт следующего сезона влиял, в отличие от нынешнего, где хет-трик Винисиуса Дортмунду никак не влияет на ЗМ).

Если бы Винисиус уехал в СА, 100% ЗМ получил бы другой игрок Реала - Карвахаль, как в 2018, когда ушел Роналду.
Estiva
Estiva ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:45
Как и человек из Саудовской Аравии обязан всему составу команд, которые на него играли. Только человек из Майами добыл свои главные победы без Хави и Иньесты
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:41
Анри прав. Родри чемпион))
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:33
Согласен с Анри во всем на 1000%
shur
shur
вчера в 17:31, ред.
...хавы - источники мысли и стратегии клуба, а ещё трудяги челноки
туда-сюда и правда все блага забивающим впереди,несправедливо!!!
Кстати именно этим парням обязан всем человек из Майями...!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:29
У каждого тренера или игрока свои фавориты...
udczt95a9ukf
udczt95a9ukf
вчера в 17:29
Вряд-ли Анри послушают, там уже все решили
Гость
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