Анри назвал своего претендента на «Золотой мяч»

Экс-игрок сборной Франции поделился мнением об игроке, который заслужил «Золотой мяч» в 2024 году.

Родри. Я всегда хотел, чтобы Хави и Андрес Иньеста взяли этот приз.

Люди забывают о хавбеках и об их труде. Они – сердце команды. Родри – сердце «Манчестер Сити». Знаю, что он не выиграл Лигу чемпионов [в прошлом сезоне], но он стал чемпионом Европы в 2024 году.

Винисиус Жуниор был не очень хорош на Кубке Америки. Но станет ли он достойным победителем? Да.