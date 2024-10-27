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Анчелотти: «Помощник Флика праздновал взятие ворот не по-джентльменски»

вчера, 10:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о сути разговора с наставником «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом после матча команд в Ла Лиге (0:4).

Эпизод со скамейкой «Барселоны» случился из-за поведения помощника Флика, который праздновал взятие ворот не по-джентльменски – зашел в нашу техническую зону. Флик с нами согласился, вот и все.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 16:28
Анчелотти имел в виду другое. А что именно, подумайте.
ABir
ABir
вчера в 13:53
Что и говорить, проигрывать очень обидно. Все раздражает и выбешивает.
57k82gr4wp3c
57k82gr4wp3c
вчера в 13:24
Папа Карло лучше бы за Вини смотрел, а не защищал его, а так он на двуликого Януса смахивает.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:41
Почему нужно сдерживать эмоции от гола? Бред.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ НЕ Э Г О И СТ (раскрыть)
вчера в 12:32
К начало сезона лига заявила,что с судьей разговаривать имеет право только капитаны команд...и по умолчанию, винисиус тоже. Раз судья не наказал его)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:16
Вилять хвостом как винисиус значит, нормально?? Карло, прими поражение достойно
Вещий
Вещий
вчера в 11:56
Если бы Реал выиграл, то этот эпизод остался бы незамеченным....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:42
Обидели его, понимаешь ли! Набрались наглости зайти и потроллить...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:01, ред.
У Флика много помощников....
Блик...Пшик...Шикк...Крик.......и самый безбашенный Фрик......вот он то и демонизировал вчера на бровке....
Вовремя остановили...
112910415
112910415
вчера в 10:52
бывает, не держи зла
wjtj9j2u8e2h
wjtj9j2u8e2h
вчера в 10:42
Наоборот, он как истинный джентльмен просто зашёл к вам в гости, вежливо сказать "Добрый вечер!" и поинтересоваться не сбегать ли папе Карло за валидолом, а вы его не по-джентльменски прогнали!
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:41
Не подрались и слава Богу))
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 10:40
Папа, скажи "спасибо" борцу с расизмом и любителю разводить руки в стороны.. ☝️.. Этого никто не любит.. Настоящий танец на Бернабеу состоялся.. Ямалю и Ко это можно.. И 🍌🍌 им бросать никто не будет.. Задумайся почему.. ☝️
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:35
Проигравшие видят в этом какой то подтекст, победителей в тот момент переполняли эмоции....
Гость
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