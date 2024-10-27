Анчелотти: «Помощник Флика праздновал взятие ворот не по-джентльменски»

Главный тренер «Реала» рассказал о сути разговора с наставником «Барселоны» после матча команд в Ла Лиге (0:4).

Эпизод со скамейкой «Барселоны» случился из-за поведения помощника Флика, который праздновал взятие ворот не по-джентльменски – зашел в нашу техническую зону. Флик с нами согласился, вот и все.