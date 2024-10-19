«Байер» не накажет Норди Мукиеле, отдыхавшего с Килианом Мбаппе в Швеции

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вчера, 18:03

«Байер» не накажет , отдыхавшего с в Стокгольме, заявил главный тренер команды .

Мы с Норди коротко поговорили об этом, он не понесет никакого наказания. У него было четыре дня отдыха. Я не стал подробно расспрашивать его о шведской поездке.

26-летний защитник находится в немецком клубе на правах аренды из ПСЖ .

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию.