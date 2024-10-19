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«Байер» не накажет Норди Мукиеле, отдыхавшего с Килианом Мбаппе в Швеции

вчера, 18:03

«Байер» не накажет Норди Мукиеле, отдыхавшего с Килианом Мбаппе в Стокгольме, заявил главный тренер команды Хаби Алонсо.

Мы с Норди коротко поговорили об этом, он не понесет никакого наказания. У него было четыре дня отдыха. Я не стал подробно расспрашивать его о шведской поездке.

26-летний защитник находится в немецком клубе на правах аренды из ПСЖ.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:27
...на те вам приветик по шведски - Сельте 1:0 Мбаппе....!!!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:06
Хорошо "отдохнули".. 🤭
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:12
...да они фанаты "ABBA".....!!!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:03
Ну и что, что отдохнули вместе? Игроки из разных клубов, например АПЛ, тоже вместе отдыхают и тусят
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:03
Может он и подставил Мбапе, по чей то указке)
112910415
112910415
вчера в 18:29
но он никого не изнасиловал ?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:16
Так... Значит Мбаппе ещё и не один был. Выходит, что всё только начинается. Можно писать детективный роман или сценарий к фильму. Интересно, а сколько их было всего и почему они выбрали именно Швецию?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:11
Как бы шведская прокуратура случайно бы не наказала...)
drug01
drug01
вчера в 18:04
Каждый должен отвечать за себя
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