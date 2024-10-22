В отеле в Стокгольме, где отдыхал Мбаппе, прошли обыски

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вчера, 11:43

В отеле в Стокгольме, столице Швеции, где отдыхал нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции , прошли обыски.

Отмечается, что, помимо обыска, был допрошен персонал заведения.

Напомним, ранее появилась информация, что у Мбаппе были сексуальные отношения во время его поездки в Стокгольм.

Также сообщалось, что Килиан обвиняется в изнасиловании.