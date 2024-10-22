В отеле в Стокгольме, где отдыхал Мбаппе, прошли обыски

В отеле в Стокгольме, столице Швеции, где отдыхал нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, прошли обыски.
Отмечается, что, помимо обыска, был допрошен персонал заведения.
Напомним, ранее появилась информация, что у Мбаппе были сексуальные отношения во время его поездки в Стокгольм.
Также сообщалось, что Килиан обвиняется в изнасиловании.
Зидан,Модрич,Рауль,Бензема укращали Реал,даже Рамос,но эти двое отвратительны.Убежден,скромный,уважаемый Беллингем тоже не переносит их,скоро уйдет из Реала из за них.
Зидан,Модрич,Рауль,Бензема укращали Реал,даже Рамос,но эти двое отвратительны.Убежден,скромный,уважаемый Беллингем тоже не переносит их,скоро уйдет из Реала из за них.