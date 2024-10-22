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В отеле в Стокгольме, где отдыхал Мбаппе, прошли обыски

вчера, 11:43

В отеле в Стокгольме, столице Швеции, где отдыхал нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, прошли обыски.

Отмечается, что, помимо обыска, был допрошен персонал заведения.

Напомним, ранее появилась информация, что у Мбаппе были сексуальные отношения во время его поездки в Стокгольм.

Также сообщалось, что Килиан обвиняется в изнасиловании.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 17:50
Перес сделает свое дело. Проблемы с Мбаппе это головная боль Анчелотти, а не Переса. Сколько было таких скандальных звёзд в реале? Бензема и его скандалы .. Азар.. Куртуа. Роналду ..ни кого из них не убрали из команды. Они приносят прибыль. Это главное.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:38
«Реал» уже жалеет, что подписал Мбаппе. Мне сказали об этом, но не под запись. Флорентино Перес всегда любил звезд, но сейчас клуб огорчен из-за его игры, а также нарушения атмосферы в раздевалке. Этот трансфер был большой ошибкой."
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 12:34, ред.
У Джуда характер ещё скверный чем у этих двоих. Звёздная болезнь с Боруссии тянется. У Реала нормальнве игроки на пальцах одной руки. Рюдигер. Карвахаль. Модрич.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:31
Его место на нарах,будут рад если его посадят хотя бы на крайняк лет на 30,очень неприятный тип как Винисиус.
Зидан,Модрич,Рауль,Бензема укращали Реал,даже Рамос,но эти двое отвратительны.Убежден,скромный,уважаемый Беллингем тоже не переносит их,скоро уйдет из Реала из за них.
Futurista
Futurista
вчера в 11:58
Появились кадры с камеры видеонаблюдения в отеле в Стокгольме...
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:45
Черепахин залетел... придётся семье поделиться...
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