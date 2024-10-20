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Жоана Лапорту обвинили в нескольких эпизодах мошенничества

вчера, 18:16

Как сообщает источник, в субботу следственный суд Барселоны предъявил обвинения президенту «Барселоны» Жоану Лапорте и бывшему казначею клуба Жоану Оливе в невозвращении 50 тысяч евро частному инвестору.

Утверждается, что по крайней мере с 2016 по 2018 год Лапорта и Оливе владели предприятием, через которое инвестировали частный капитал инвесторов. Некоторые из инвесторов подали иски в суд из-за того, что компания не вернула им вложенные деньги.

За две недели до этого Лапорте и Оливе были предъявлены обвинения в невозвращении инвестору 4,7 миллиона евро. Кроме того, против Лапорты был подан еще один иск по тому же вопросу – в ближайшее время президент «Барселоны» может столкнуться с третьим предъявленным обвинением.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:37
Сколько помню Лапорту постоянно в чём ни будь обвиняют...)
6eu3hu8p6bqc
6eu3hu8p6bqc
вчера в 19:39
За решетку надо этого прохвоста, команду при нём не узнать
112910415
112910415
вчера в 19:06
порешают как-то
STVA 1
STVA 1 ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
вчера в 18:50
Точно
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 18:47
Вор должен сидеть.. ☝️
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:32
Придется отмазываться как-то...
Гость
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