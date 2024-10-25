Два сотрудника «Енисея» подозреваются в получении коммерческого подкупа

Главное следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора по маркетингу и менеджера по развитию «Енисея». Они подозреваются в получении коммерческого подкупа.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится:

По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемые с целью получения незаконного денежного вознаграждения решили подыскивать и взаимодействовать с представителями организаций, которым требуется доступ к площадкам футбольного клуба «Енисей» во время проведения спортивных мероприятий и обеспечение беспрепятственной торговли продуктами питания.

Реализуя преступный умысел, менеджер по развитию АНО ФК «Енисей» обратился к представителю одной из коммерческих компаний с предложением о заключении договора об оказании услуг по размещению рекламных материалов АНО ФК «Енисей» стоимостью 150 тысяч рублей. Одновременно он предложил за незаконное денежное вознаграждение в размере 550 тысяч рублей организовать возможность оказания услуг по обеспечению питанием во время проведения спортивных мероприятий.

Представитель компании ответил согласием. За совершение незаконных действий подозреваемые получили коммерческий подкуп в сумме 550 тысяч рублей, которым распорядились по собственному усмотрению.

В последующем стороны заключили договор об оказании услуг по размещению рекламных материалов клуба во время проведения матчей ФК «Енисей» в 2024-2025 году, а представитель компании получил разрешение и осуществлял торговлю в точках питания во время проведения спортивных мероприятий.

Один из подозреваемых задержан. По уголовному делу выполняются следственные действия.