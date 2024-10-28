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В «Локомотиве» рассчитывают на то, что Батраков сможет сыграть с «Динамо»

вчера, 18:28

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья полузащитника Алексея Батракова.

Игрок получил повреждение в концовке матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) после столкновения с нападающим петербуржцев Артуром.

Ряд СМИ написали о серьёзной травме Батракова, ориентируясь на телевизионную картинку. Да, нарушение было очень грубым, за которое обычное показывают красную карточку. Тем не менее, медицинский осмотр после игры не выявил серьёзных повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. Точно удалось избежать костных повреждений. Будем наблюдать за динамикой восстановления. Рассчитываем на то, что Алексей будет полностью готов к первому кубковому матчу с «Динамо».

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:23
Динамовцам всё равно, будет он играть или нет; а для локо даже лучше, если он не будет играть, с понтом, он всё решает...
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:44
Сейчас уже трудно представить Локо без Батракова
j64u9x5dwha6
j64u9x5dwha6
вчера в 19:40
Еще играть не начал , а уже лицемерит.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 18:52
Тогда вторая жк за симуляцию !
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:51
Пусть выздоравливает, чтобы соперники были в оптимальных составах.
lotsman
lotsman
вчера в 18:36
Как же так! Все говорили о такой ужасной травме и вдруг никаких повреждений!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:30
Хорошо бы
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