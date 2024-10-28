В «Локомотиве» рассчитывают на то, что Батраков сможет сыграть с «Динамо»

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья полузащитника .

Игрок получил повреждение в концовке матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) после столкновения с нападающим петербуржцев Артуром.