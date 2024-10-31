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Команды Серии А интересуются Тикнизяном

вчера, 17:36

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют клубы из Серии А. Однако итальянские команды смущает финансовая сторона сделки.

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Все комментарии
борька
борька
вчера в 17:59
Парень перспективный
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:42
Команды Серии А интересуются Тикнизяном
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392332/tiknizyan-nair-lokomotiv 31.10.2024

-Да ну? Мля... Неужели? Срочно продавать... Там он быстро почувствует разницу между Россией и европой...
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