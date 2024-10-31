Команды Серии А интересуются Тикнизяном

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, интерес к футболисту проявляют клубы из Серии А. Однако итальянские команды смущает финансовая сторона сделки.
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, интерес к футболисту проявляют клубы из Серии А. Однако итальянские команды смущает финансовая сторона сделки.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392332/tiknizyan-nair-lokomotiv 31.10.2024
-Да ну? Мля... Неужели? Срочно продавать... Там он быстро почувствует разницу между Россией и европой...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392332/tiknizyan-nair-lokomotiv 31.10.2024
-Да ну? Мля... Неужели? Срочно продавать... Там он быстро почувствует разницу между Россией и европой...