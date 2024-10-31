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Экс-спортивный директор «Оренбурга» хотел пригласить Тюкавина и Захаряна

вчера, 14:59

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал источнику, как собирался пригласить в команду воспитанников «Динамо» Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

Когда мы были в Первой лиге, нам нужно было усиление. Смотрели Вторую лигу. Я позвонил в «Динамо» Мише Крамеру и говорю: «Миш, у тебя в „Динамо-2“ есть Тюкавин и Захарян. Нам как раз нужны два лимитчика». Вы понимаете, это история из жизни! Это было очень давно. Он мне ответил: «Мы на них рассчитываем».

Я к тому, что все наши талантливые футболисты находятся под микроскопом. Как думаешь, получится сейчас прийти в «Динамо» и забрать Окишора? С кем-то получается, с кем-то — нет. Живущие в теории заговоров могут много всего увидеть. Я оправдываться точно не буду.

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Все комментарии
борька
борька
вчера в 15:37
Мы ,в нашем футболе,не раскрываем молодые таланты, мы их гасим
Capral
Capral
вчера в 15:06
Ну одного уже пригласили в Испанию, на свою голову... А второй- так в перспективных и ходит. Не вижу для Оренбурга трагедии. Акишор? Пока, ничего существенного не видно. Играет мало, практики недостаточно. Способный парень, чем-то, весьма отдаленно напоминает И.Добровольского, но пока, тоже- только перспективный, не более того...
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