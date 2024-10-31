Игрока «Спартака» Барко ранее рассматривали в ЦСКА

Бывший скаут ЦСКА и спортивный директор «Спартака» Антон Чистяков рассказал, что полузащитник «красно-белых» Эсекьель Барко входил в сферу интересов «армейцев».
Эсекьель в 2018-м стал чемпионом с «Атлантой», а мы тогда внимательно изучали MLS и рассматривали нескольких футболистов оттуда. В том числе Барко — но там и ценник был соответствующий. А ЦСКА в то время больших трансферов не делал.
И не говорите про закупку Фукса, Гайча и ещё всякого г**вна)
И не говорите про закупку Фукса, Гайча и ещё всякого г**вна)
"Зенит" готов сделать предложение "Индепендьенте" о приобретении полузащитника Эсекиэля Барко за сумму около 20 млн долларов.
Сообщается, что официального предложения от "Зенита" по 18-летнему игроку пока не было, однако стороны уже вступили в переговоры. В активе Барко 8 матчей за молодежную сборную Аргентины (U-20)
Официального предложения так и не случилось.....в Санкт Петербурге быстро поняли что отдавать такие деньги за пенальтиста не рентабельно....своих полно...
"Зенит" готов сделать предложение "Индепендьенте" о приобретении полузащитника Эсекиэля Барко за сумму около 20 млн долларов.
Сообщается, что официального предложения от "Зенита" по 18-летнему игроку пока не было, однако стороны уже вступили в переговоры. В активе Барко 8 матчей за молодежную сборную Аргентины (U-20)
Официального предложения так и не случилось.....в Санкт Петербурге быстро поняли что отдавать такие деньги за пенальтиста не рентабельно....своих полно...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392318/barko-esekel-cska 31.10.2024
- Не в ту лупу смотрели!
- А после драки - нечего кулаками махать. Никому и ничего не докажете...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392318/barko-esekel-cska 31.10.2024
- Не в ту лупу смотрели!
- А после драки - нечего кулаками махать. Никому и ничего не докажете...
Во поржал то я хорошо! Спасибо!
Во поржал то я хорошо! Спасибо!