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Игрока «Спартака» Барко ранее рассматривали в ЦСКА

вчера, 13:59

Бывший скаут ЦСКА и спортивный директор «Спартака» Антон Чистяков рассказал, что полузащитник «красно-белых» Эсекьель Барко входил в сферу интересов «армейцев».

Эсекьель в 2018-м стал чемпионом с «Атлантой», а мы тогда внимательно изучали MLS и рассматривали нескольких футболистов оттуда. В том числе Барко — но там и ценник был соответствующий. А ЦСКА в то время больших трансферов не делал.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:15, ред.
"в то время" уже длится 6 год, последняя нормальная покупка еще была до 2012 (далее либо точечное приобретение, либо на перспективу аля Муса) года, далее уже использовался ресурс костяка с 2004-2005 годов.

И не говорите про закупку Фукса, Гайча и ещё всякого г**вна)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:24
26 августа 2017 08:59
"Зенит" готов сделать предложение "Индепендьенте" о приобретении полузащитника Эсекиэля Барко за сумму около 20 млн долларов.
Сообщается, что официального предложения от "Зенита" по 18-летнему игроку пока не было, однако стороны уже вступили в переговоры. В активе Барко 8 матчей за молодежную сборную Аргентины (U-20)

Официального предложения так и не случилось.....в Санкт Петербурге быстро поняли что отдавать такие деньги за пенальтиста не рентабельно....своих полно...
112910415
112910415
вчера в 18:04
много воды утекло
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:50
Игрока «Спартака» Барко ранее рассматривали в ЦСКА
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1392318/barko-esekel-cska 31.10.2024

- Не в ту лупу смотрели!
- А после драки - нечего кулаками махать. Никому и ничего не докажете...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:52
Ну тогда в 2018 и не был бы Барко прям топ трансфером, это сейчас в условиях бана к нам сложно затащить игрока хорошего уровня, а тогда и получше можно было легко найти. Барко хороший игрок, но он не супер звезда мирового футбола, и даже по европейским меркам не средний футболист, чуть ниже среднего скорее.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:56
lotsmanТак перекупите его сейчас, если тогда не смогли.)
Во поржал то я хорошо! Спасибо!
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:09
Интересно, что Барко оказался в центре внимания ЦСКА в тот период. Учитывая его успехи в Атланте, это вполне объяснимо. На самом деле, переходы из MLS в Европу становятся все более популярными, и некоторые игроки действительно могут принести много пользы. ЦСКА тогда, как мы знаем, ограничивался в финансах, что не позволило им усилить состав такими талантами.
lotsman
lotsman
вчера в 14:07
Так перекупите его сейчас, если тогда не смогли.)
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