Игрока «Спартака» Барко ранее рассматривали в ЦСКА

Бывший скаут ЦСКА и спортивный директор «Спартака» Антон Чистяков рассказал, что полузащитник «красно-белых» входил в сферу интересов «армейцев».

Эсекьель в 2018-м стал чемпионом с «Атлантой», а мы тогда внимательно изучали MLS и рассматривали нескольких футболистов оттуда. В том числе Барко — но там и ценник был соответствующий. А ЦСКА в то время больших трансферов не делал.