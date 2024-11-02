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Тен Хаг в прощальном заявлении обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:05

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опубликовал прощальное заявление в адрес болельщиков после увольнения из клуба.

Слова специалиста приводит источник со ссылкой на Sports Entertainment Group.

Позвольте мне начать с благодарности. Спасибо, что вы всегда были рядом с клубом. Будь то игра вдали от дома или сложный матч на «Олд Траффорд», ваша поддержка была непоколебимой.

Атмосфера на «Олд Траффорд» всегда была наэлектризованной, благодаря вам. Я чувствовал это много раз. Также в выездных играх это давало команде и мне невероятные ощущения, когда я слышал, как скандируют «Юнайтед» на стадионах соперников, независимо от того, проходила ли игра в Англии, Европе или во время летних турне.

Мне всегда нравилось встречаться с фанатами «Манчестер Юнайтед» по всему миру. Прогуливаясь по улицам и общаясь с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США — вы вдохновляли меня и излучали сильное чувство единства. Вот что делает болельщиков «Юнайтед» такими особенными.

Я хочу поблагодарить вас за то, что вы подарили мне это чувство и за вашу поддержку. Я также хочу поблагодарить персонал каждого отдела клуба за их неизменную поддержку в хорошие и плохие времена.

Мы выиграли два трофея — достижения, которыми я буду дорожить всю оставшуюся жизнь. Конечно, моей мечтой было принести больше трофеев в копилку клуба. К сожалению, этой мечте пришёл конец. Я желаю всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» только успеха, трофеев и славы. Ваша поддержка и тепло, которые я получил от всех в клубе, помогли мне почувствовать себя как дома.

Спасибо за эту главу в моей жизни.

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Все комментарии
Олег Шантар
Олег Шантар
вчера в 20:34
Даже читать стрёмно! Какая нахер речь?????????????????????? Он кучу денег заработал ти теперь до смерти может Топ Осс тренировать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ballak144
ballak144 ответ ManUnited87 (раскрыть)
вчера в 18:26
внебрачный брат олегри, тот тоже ни слова о своих промашках за 3 года не сказал, все виноваты, только не он.
lobsterdam
lobsterdam ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:43
...и не забывает про жирную неустойку!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 14:54
Его аякс за три копейки играл неплохо, его мю за миллиард играл плохо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:10, ред.
Нормально так..., мо*ду лопатой лысый изобразил. Болелами прикрылся, мол я всегда , пацаны, душой и телом с вами. Тьфу! Омерзение такие вещи вызывают и их носители.

P.S. Ну ладно Хаг..., с ним всё понятно было давно, - он, в первую очередь, лицо заинтересованное в з/п по своему контракту..., но почему таким тупым оказался Рэдклифф, с его то опытом администрирования и былыми Хаговскими результатами - это Загадка Года. Неужто было непонятно, что Эрик - тупиковый вариант ?! Кое как дотянули до лета - ну так Судьба сама тебе дает шанс взять нормального коуча. Кто мешал ?! Так нет же !! Потеряли время и вошли в новый сезон с голой за*ницей... и 8-мью голами за 9 (!!!) туров.
А ситуация сегодняшнего дня с приглашением на скорую руку на тренерский мостик ноунейма, так и вовсе сродни избитой фразе: "Как с*ать, так бумагу искать."
3fyc2g4w5xst
3fyc2g4w5xst
вчера в 12:57
жаль этого добряка
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 11:57
"К сожалению, этой мечте пришёл конец"

В том то и дело, что это было мечтой, а не реальностью.
Брулин
Брулин
вчера в 11:46
Опять про свои два трофея . А про днаря Антони и других бревен он не чего сказать не захотел ?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:06
Вместо того, чтобы прогуливаться по европейским улицам ( наверняка под усиленной вооруженной охраной с собаками и броневиком) и якобы общаться с фанатами МЮ (кто бы с ним стал общаться?), надо было усиленнее работать с клубом!
lobsterdam
lobsterdam ответ dvc78cq8cmrt (раскрыть)
вчера в 11:02
незаконнорожденный троюродный племянник золовки снохи невестки шурина тещи мужа свекрови...
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 10:29, ред.
Бред какой то,3 года в никуда, самый плохой старт за долгие годы, он все спасибо да хорошо все, в каком то вымышленном мире человек находится.Ну,а про 2 внутренних кубковых трофея, опять же за 3 года, это он и правда всю жизнь вспоминать будет, ибо с таким подходом к делу, ему трофеев больше не видать.
борька
борька
вчера в 10:02
Красиво высказался,пожелаю ему удачи, жду в Россию, в Ростов
8a3g7cz48r6u
8a3g7cz48r6u
вчера в 09:50
Прощальная речь ему удалась
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 09:49
он хочет показать будущему работодателю, что не сбегает с прежнего места работы, а тепло прощается
dvc78cq8cmrt
dvc78cq8cmrt
вчера в 09:41
Очень трогательное и эмоциональное прощание. Тен Хаг действительно был частью семьи «Манчестер Юнайтед».
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:40
Всё правильно, всё как и должно было произойти.
pb762mmu2ndw
pb762mmu2ndw
вчера в 09:33
Ответное прощальное обращение болельщиков МЮ к нему оказалось значительно короче: - ПНХ!
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:29
Ладно бы такое прощальное заявление писать после успешных нескольких сезонов. Непонятен его посыл, слащавый какой то.
4xfcrzcmmzky
4xfcrzcmmzky
вчера в 09:28
Думаю проводы лысого физручка фанатами проходили по сценарию "уезжает тёща - пойду на вокзал, паровоз поцелую"
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:23
Зачем Тен Хаг нужен болельщикам со своим прощальным заявлением. Он что, хотел вызвать слёзы жалости к себе? У людей, которые его ненавидят всей душой. Такие специалисты должны уходить очень тихо, а он пытается сделать из этого значимое событие.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:18
"Мы выиграли два трофея....Все шло по плану, но меня почему-то уволили"
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:18
С одной стороны стороны надо поздравить фанатов МЮ. С другой у них опять неизвестность в плане как проявит себя Аморим. Будем надеяться что хуже не будет.
112910415
112910415
вчера в 09:18
можно даже не читать -
ничего нового
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:14
Червонец в своём репертуаре. Мы выиграли два трофея....
shur
shur
вчера в 09:09, ред.
...над Олд Траффорд чистое,голубое небо! Аминь!!!
Возрадуемся,братья!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:08
Из прощального слова ясно - "нарцисс" во всей красе...)
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