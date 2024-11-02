Тен Хаг в прощальном заявлении обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» опубликовал прощальное заявление в адрес болельщиков после увольнения из клуба.

Слова специалиста приводит источник со ссылкой на Sports Entertainment Group.

Позвольте мне начать с благодарности. Спасибо, что вы всегда были рядом с клубом. Будь то игра вдали от дома или сложный матч на «Олд Траффорд», ваша поддержка была непоколебимой.

Атмосфера на «Олд Траффорд» всегда была наэлектризованной, благодаря вам. Я чувствовал это много раз. Также в выездных играх это давало команде и мне невероятные ощущения, когда я слышал, как скандируют «Юнайтед» на стадионах соперников, независимо от того, проходила ли игра в Англии, Европе или во время летних турне.

Мне всегда нравилось встречаться с фанатами «Манчестер Юнайтед» по всему миру. Прогуливаясь по улицам и общаясь с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США — вы вдохновляли меня и излучали сильное чувство единства. Вот что делает болельщиков «Юнайтед» такими особенными.

Я хочу поблагодарить вас за то, что вы подарили мне это чувство и за вашу поддержку. Я также хочу поблагодарить персонал каждого отдела клуба за их неизменную поддержку в хорошие и плохие времена.

Мы выиграли два трофея — достижения, которыми я буду дорожить всю оставшуюся жизнь. Конечно, моей мечтой было принести больше трофеев в копилку клуба. К сожалению, этой мечте пришёл конец. Я желаю всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» только успеха, трофеев и славы. Ваша поддержка и тепло, которые я получил от всех в клубе, помогли мне почувствовать себя как дома.

Спасибо за эту главу в моей жизни.