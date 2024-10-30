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«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку

вчера, 14:30
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал02.11.2024 в 23:00 Не начался

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Как сообщает источник, болельщики «Валенсии» подготовили специальную кричалку к предстоящему матчу против «Реала» и распространяют ее в соцсетях. Она звучит так: «Пляжный мяч Винисиусу, пляжный мяч».

Матч «Валенсия» – «Реал» состоится 2 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 10:45
Это называется бумеранг, но возможно вся эта ситуация Винни-Пуху пойдет на пользу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:05
Оригинальность и креатив кричалки прям зашкаливает....
Про тех кто её придумал и выкрикивает обычно говорят "На таких не обижаются"....
112910415
112910415
вчера в 19:11
надо всем успокоиться и просто жить дальше
Hamman
Hamman
вчера в 17:29
Прикольная кричалка. Пусть скандируют после каждого забитого гола Винисиусом. А Винисиус пусть побольше забьёт чтобы фанаты Валенсии от души накричались.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:58
Неужели Вини не понимает, что пока он не закроет свой поганый рот на замок его будет призирать весь футбольный мир.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:53, ред.
...чем морально усугубляется ситуёвина, абсолютно две противоположности, Вини - яркий гипард, неуёмный фантазёр на поляне, Родри классический бобёр на поле,создающий и разрушитель......!!! Небо и Земля!!! Оба личности, но один каждую
минуту на виду, другой как карта ляжет! Конечно и психика у парней абсолютно разная!!!
shur
shur
вчера в 16:36, ред.
...итак стадион " Месталья " в Валенсии,выглядит как добротная консервная банка, хорошо защищён от ненастьей,будем надеется что игра состоится! Испанцам сейчас тяжело, ураган уносит жизни
ни в чём невинных людей!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:39
Отвечаю сразу на 2 поста - я далеко не в восторге от поведения Вини( когда смотришь на его ужимки так и кажется , что он вот вот проглотит какого ни будь воробья)) , но когда "все против одного" - это тоже не дело...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:26
Ничего страшного. Перес другого купит. Их пруд-пруди вокруг.
Брулин
Брулин
вчера в 14:54
Отношения фанатов Валенсии и Винисиуса выходят на новый уровень.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:52
Это проблемы Реала, почему других должно это беспокоить?
Сливочные привыкли ,что Мячи и Бутсы получают только они, вот и промыли мозги негритёнку. Пускай осознаёт, что есть и другие игроки отличного качества. Ну или плачет где-нибудь ,жалея себя и уповая на несправедливость...
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 14:47
Да.. За всё надо отвечать.. За всё.. ☝️
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
Нет ребята всему должна быть мера! Психика этого парня не очень устойчива. Ведь "затравят" же. Не хотелось бы потерять такого классного игрока....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:34
В расизме обвинит!
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