«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Как сообщает источник, болельщики «Валенсии» подготовили специальную кричалку к предстоящему матчу против «Реала» и распространяют ее в соцсетях. Она звучит так: «Пляжный мяч Винисиусу, пляжный мяч».
Матч «Валенсия» – «Реал» состоится 2 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Про тех кто её придумал и выкрикивает обычно говорят "На таких не обижаются"....
Про тех кто её придумал и выкрикивает обычно говорят "На таких не обижаются"....
минуту на виду, другой как карта ляжет! Конечно и психика у парней абсолютно разная!!!
минуту на виду, другой как карта ляжет! Конечно и психика у парней абсолютно разная!!!
ни в чём невинных людей!!!
ни в чём невинных людей!!!
Сливочные привыкли ,что Мячи и Бутсы получают только они, вот и промыли мозги негритёнку. Пускай осознаёт, что есть и другие игроки отличного качества. Ну или плачет где-нибудь ,жалея себя и уповая на несправедливость...
Сливочные привыкли ,что Мячи и Бутсы получают только они, вот и промыли мозги негритёнку. Пускай осознаёт, что есть и другие игроки отличного качества. Ну или плачет где-нибудь ,жалея себя и уповая на несправедливость...