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Фанаты «Палмейраса» и «Крузейро» подрались в Сан-Паулу. Один человек погиб

сегодня, 00:25

Рано утром в воскресенье в Сан-Паулу произошла драка между фанатами «Палмейраса» и «Крузейро».

По информации источника, общественное министерство Сан-Паулу для изучения драки привлечёт группу, которая расследует деятельность криминальных группировок. По словам прокурора, «есть убедительные доказательства того, что некоторые организованные фанаты действуют как настоящие преступные группировки».

В результате столкновений погиб один человек, не менее двадцати получили ранения. У погибшего, которому было 30 лет, оказалось обожжено 70% тела.

Как сообщает источник, полиция полагает, что фанаты «Палмейраса» подготовили засаду болельщикам «Крузейро», которые возвращались из Куритибы после просмотра матча чемпионата Бразилии с «Атлетико Паранаэнсе».

Автобусы с фанатами «Крузейро» были перехвачены организованными болельщиками «Палмейраса» в Фернан-Диаше. Одна машина была подожжена, а окна другой были разбиты кусками дерева. Для тушения пожара была вызвана пожарная служба.

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Все комментарии
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 08:49
...и ради чего, не на в*йне же,всего тридцатник,живи не хочу...!!!
fuhu8ze38bp3
fuhu8ze38bp3
сегодня в 07:08
Быть болельщиком в Бразилии нынче очень опасно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:36
Какие то криминальные разборки. Это не футбольная культура. Неудивительно, что и сборной попадаются преступники. Пакета примеру
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:57
Столкновения фанатов в Бразилии приобретают всё большие масштабы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:56
" Высокие отношения!" (С)...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:45
Это просто жесть - уже убивают людей на стадионах. В Бразилии упустили вопросы безопасности.
Гость
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