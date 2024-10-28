Фанаты «Палмейраса» и «Крузейро» подрались в Сан-Паулу. Один человек погиб

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сегодня, 00:25

Рано утром в воскресенье в Сан-Паулу произошла драка между фанатами «Палмейраса» и «Крузейро».

По информации источника, общественное министерство Сан-Паулу для изучения драки привлечёт группу, которая расследует деятельность криминальных группировок. По словам прокурора, «есть убедительные доказательства того, что некоторые организованные фанаты действуют как настоящие преступные группировки».

В результате столкновений погиб один человек, не менее двадцати получили ранения. У погибшего, которому было 30 лет, оказалось обожжено 70% тела.

Как сообщает источник, полиция полагает, что фанаты «Палмейраса» подготовили засаду болельщикам «Крузейро», которые возвращались из Куритибы после просмотра матча чемпионата Бразилии с «Атлетико Паранаэнсе».

Автобусы с фанатами «Крузейро» были перехвачены организованными болельщиками «Палмейраса» в Фернан-Диаше. Одна машина была подожжена, а окна другой были разбиты кусками дерева. Для тушения пожара была вызвана пожарная служба.