Фанаты Винисиуса раскритиковали Родри в соцсетях де Пауля и Бентанкура

Фанаты нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора написали критические комментарии в адрес полузащитника «Манчестер Сити» Родри после получения испанцем «Золотого мяча».
Однако они оставили их на страницах певицы Оливии Родриго, хавбека «Атлетико» Родриго де Пауля и полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура. Сам же Родри социальных сетей не ведёт.
Среди комментариев были такие как: «Как ты посмел ограбить Вини» и «Ты не заслуживаешь „Золотого мяча“».
А Родри оказался красавчиком, соц сети не ведёт, чем бесит троляля.
А Родри оказался красавчиком, соц сети не ведёт, чем бесит троляля.