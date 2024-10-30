Фанаты Винисиуса раскритиковали Родри в соцсетях де Пауля и Бентанкура

1730284669

вчера, 13:37

Фанаты нападающего «Реала» написали критические комментарии в адрес полузащитника «Манчестер Сити» после получения испанцем «Золотого мяча».

Однако они оставили их на страницах певицы Оливии Родриго, хавбека «Атлетико» и полузащитника «Тоттенхэма» . Сам же Родри социальных сетей не ведёт.

Среди комментариев были такие как: «Как ты посмел ограбить Вини» и «Ты не заслуживаешь „Золотого мяча“».