Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Фанаты Винисиуса раскритиковали Родри в соцсетях де Пауля и Бентанкура

вчера, 13:37

Фанаты нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора написали критические комментарии в адрес полузащитника «Манчестер Сити» Родри после получения испанцем «Золотого мяча».

Однако они оставили их на страницах певицы Оливии Родриго, хавбека «Атлетико» Родриго де Пауля и полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура. Сам же Родри социальных сетей не ведёт.

Среди комментариев были такие как: «Как ты посмел ограбить Вини» и «Ты не заслуживаешь „Золотого мяча“».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фанаты «Палмейраса» и «Крузейро» подрались в Сан-Паулу. Один человек погиб
28 октября
Фанаты «Реала» скандировали фамилию Негрейры в 1-м тайме Эль Класико
26 октября
Президент «Боки» помог погасить конфликт между фанатами на трибуне
24 октября
Более 250 болельщиков «Пеньяроля» задержали из-за беспорядков
24 октября
Фанаты ПСЖ исполнили гомофобные кричалки про «Марсель»
20 октября
От Ямаля до Палмера. 9 молодых талантов, которые ставят Месси выше Роналду
19 октябряЕвгений Петров в блоге Bla Bla BlaКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:38
Ну кроме как клоунами этих людей не назовёшь.
А Родри оказался красавчиком, соц сети не ведёт, чем бесит троляля.
Hamman
Hamman
вчера в 17:34
Уважаемые модеры у меня вопрос по поводу моего бана. Хотелось бы узнать кого непосредственно я оскорбил или кому непосредственно угрожал в своем комментарии?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:54
Утром проснувшись де Пауль и Бентакур узнали, что они обладатели ЗМ)))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:51
У троих "Родриго" (Де Пауль, Бентакур, Оливия), перепутали с Родри))). Эти бразильские фанаты странноватые что ли, или примитивные...
Брулин
Брулин
вчера в 14:45
Не различать Родри и Джорджину по фото - это конечно уровень 🤣
xryvrdhm5x33
xryvrdhm5x33
вчера в 14:25
Зависть сожрала их совесть.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 14:07
Попутали берега.. Бывает.. 😄
112910415
112910415
вчера в 13:55
а также на заборе можно написать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:39
Родри в чем виноват? Один из самых скромных игроков. Могу понять гнев в сторону уефа там или еще кого-то, но это зачем??
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 