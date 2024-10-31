ПСЖ сообщил о пожизненном бане болельщика, назвавшего Ли Канджина китайцем

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вчера, 22:27

ПСЖ опубликовал заявление после расистского инцидента с полузащитником .

ПСЖ не терпит никаких проявлений расизма. Болельщик, причастный к инциденту с Ли Канджином, навсегда исключен из фанатских групп, а игроку были принесены извинения сразу после тренировки.

25 октября, во время тренировки французского клуба, один из болельщиков назвал китайцем проходившего мимо южнокорейского полузащитника, засняв это на видео. Фанат сказал Ли Канджину: «Вперед, китаец».