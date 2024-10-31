ПСЖ сообщил о пожизненном бане болельщика, назвавшего Ли Канджина китайцем

ПСЖ опубликовал заявление после расистского инцидента с полузащитником Ли Канджином.
ПСЖ не терпит никаких проявлений расизма. Болельщик, причастный к инциденту с Ли Канджином, навсегда исключен из фанатских групп, а игроку были принесены извинения сразу после тренировки.
25 октября, во время тренировки французского клуба, один из болельщиков назвал китайцем проходившего мимо южнокорейского полузащитника, засняв это на видео. Фанат сказал Ли Канджину: «Вперед, китаец».
"Прикол в этой шутке очевиден - ведь каждый нормальный советский человек знал, что именно японцы все на одно лицо.")
"Прикол в этой шутке очевиден - ведь каждый нормальный советский человек знал, что именно японцы все на одно лицо.")