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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ сообщил о пожизненном бане болельщика, назвавшего Ли Канджина китайцем

вчера, 22:27

ПСЖ опубликовал заявление после расистского инцидента с полузащитником Ли Канджином.

ПСЖ не терпит никаких проявлений расизма. Болельщик, причастный к инциденту с Ли Канджином, навсегда исключен из фанатских групп, а игроку были принесены извинения сразу после тренировки.

25 октября, во время тренировки французского клуба, один из болельщиков назвал китайцем проходившего мимо южнокорейского полузащитника, засняв это на видео. Фанат сказал Ли Канджину: «Вперед, китаец».

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 08:33
Интересно, что будет, если американца назовут французом, а англичанина американцем?
112910415
112910415
сегодня в 06:12
тот случай, когда остаётся только руками развести !..
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:08, ред.
Вперёд кореец, надо было сказать)))Хотя это чересчур такое наказание
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:12
Говорят изначально в этом фильме должна была быть сцена, в которой два главных героя едут в лифте гостиницы "Россия", и к ним заходят два японца. Иностранные гости смотрят на стройного усатого Валико и коренастого Рубика, и говорят друг-другу по-японски (с субтитрами): "До чего же эти русские похожи друг друга!
"Прикол в этой шутке очевиден - ведь каждый нормальный советский человек знал, что именно японцы все на одно лицо.")
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:01
«Вперед, китаец» - "Ты ещё должен заслужить , что бы тебя называли корейцем" - остаток фразы болельщик просто не успел договорить...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:00
Странные какие-то у них представления о расизме. Ведь китайцы и корейцы очень похожи, по-моему это вообще один народ, проживающий в разных местах. Совсем помешались, комплексы развиваются необратимые...
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 22:54
Какие же они е...утые.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:54
Ухаха)))) слов вообще нет))
adekvat
adekvat
вчера в 22:54
Ну ошибся человек, я бы тоже мог китайца, японца с корейцем перепутать и что? Мой младший после ЧЕ последнего всех негров французами называет, я его понимаю и не ругаю.
Брулин
Брулин
вчера в 22:48
Нормально так, а если немца австрийцем назвать тоже в бан?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:31, ред.
Во Франции слово "китаец" оскорбление ??
Страшно тогда представить что ждёт человека если он в Париже назовёт француза итальянцем......
Гость
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