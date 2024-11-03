Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Мама Фодена сообщила, что у игрока раньше был низкий уровень железа

вчера, 18:45

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден недавно переехал из Стокпорта в загородный дом.

По информации The Sun, игрок также перевёз постоянного шеф-повара, который будет жить в коттедже в поместье Чешир. Сайт со ссылкой на источник сообщает:

Фил хочет следить за своим питанием, и у шеф-повара есть прекрасное место для приготовления всех его блюд. Это абсолютная роскошь, а поскольку он много времени проводит в разъездах с командой, наличие собственного повара означает, что он может сосредоточиться на футболе и молодой семье.

Недавно мама хавбека Клэр рассказала Talk Eat Laugh:

Самое удивительное, что я слышу, как он часто заказывает лосося, а ведь раньше он никогда его не ел! Ранее у него был низкий уровень железа, но теперь всё в порядке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Канье Уэст может выступить на «Газпром Арене» в ноябре
Вчера, 15:46
Фергюсон покинул должность директора своей компании
02 ноября
Зоопарк Неаполя назвал новорождённого ягуара в честь Лукаку
02 ноября
Карраскаль хотел бы получить российское гражданство
02 ноября
Мостовой: «Думаю, что после 5 ноября начну стажировку»
02 ноября
Эден Азар обзавёлся новым хобби после завершения карьеры
01 ноября Фото
Все комментарии
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 19:33
В связи с увеличением "железа" он сейчас стал выглядеть потяжелее на поле.. Factos.. ☝️😄
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:02
Зато сейчас в глазах многих фанатов он - " Парень из стали"...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:00
а теперь высокий уровень дохода
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:51
Гречку есть надо!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 