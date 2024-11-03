Мама Фодена сообщила, что у игрока раньше был низкий уровень железа

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден недавно переехал из Стокпорта в загородный дом.
По информации The Sun, игрок также перевёз постоянного шеф-повара, который будет жить в коттедже в поместье Чешир. Сайт со ссылкой на источник сообщает:
Фил хочет следить за своим питанием, и у шеф-повара есть прекрасное место для приготовления всех его блюд. Это абсолютная роскошь, а поскольку он много времени проводит в разъездах с командой, наличие собственного повара означает, что он может сосредоточиться на футболе и молодой семье.
Недавно мама хавбека Клэр рассказала Talk Eat Laugh:
Самое удивительное, что я слышу, как он часто заказывает лосося, а ведь раньше он никогда его не ел! Ранее у него был низкий уровень железа, но теперь всё в порядке.