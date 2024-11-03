Мама Фодена сообщила, что у игрока раньше был низкий уровень железа

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вчера, 18:45

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии недавно переехал из Стокпорта в загородный дом.

По информации The Sun, игрок также перевёз постоянного шеф-повара, который будет жить в коттедже в поместье Чешир. Сайт со ссылкой на источник сообщает:

Фил хочет следить за своим питанием, и у шеф-повара есть прекрасное место для приготовления всех его блюд. Это абсолютная роскошь, а поскольку он много времени проводит в разъездах с командой, наличие собственного повара означает, что он может сосредоточиться на футболе и молодой семье.

Недавно мама хавбека Клэр рассказала Talk Eat Laugh: