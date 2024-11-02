Карраскаль хотел бы получить российское гражданство

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался на тему возможности получения российского гражданства.
Недавно паспорт получил бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос.
Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуба и игрока. Я бы хотел.
Он- большой любитель ходить по притонам и ночным клубам. Видимо, в Москве- это удовольствие дешевле, чем в Колумбии, а главное- безопаснее...)))
Он- большой любитель ходить по притонам и ночным клубам. Видимо, в Москве- это удовольствие дешевле, чем в Колумбии, а главное- безопаснее...)))
Случится так, что, в очередной раз, будет нарушен Закон Российской Федерации. Почему это происходит по желанию футбольных клубов? Зачем России нужны такие граждане?
Случится так, что, в очередной раз, будет нарушен Закон Российской Федерации. Почему это происходит по желанию футбольных клубов? Зачем России нужны такие граждане?
Только чтобы не считаться легионером, другого я не вижу
Только чтобы не считаться легионером, другого я не вижу