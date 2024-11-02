Карраскаль хотел бы получить российское гражданство

Полузащитник «Динамо» высказался на тему возможности получения российского гражданства.

Недавно паспорт получил бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуба и игрока. Я бы хотел.