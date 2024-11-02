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Карраскаль хотел бы получить российское гражданство

вчера, 13:33

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался на тему возможности получения российского гражданства.

Недавно паспорт получил бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуба и игрока. Я бы хотел.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 16:16
Сплошной дурдом!Идиотизм властей в кубе!
Брулин
Брулин
вчера в 16:03
это что получается не только зенит пытается лимит обмануть???
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:25
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:16
В чём нарушается закон?
lotsman
lotsman ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:15
Он получает зарплату в нашей стране, значит и налоги платит по нашим тарифам, которые, естественно, идут в казну нашей страны.
drug01
drug01
вчера в 14:49
Многие хотят также но надо подумать???
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:06, ред.
Добра Вам!И налоги небольшие)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:56, ред.
Приветствую!!!
Он- большой любитель ходить по притонам и ночным клубам. Видимо, в Москве- это удовольствие дешевле, чем в Колумбии, а главное- безопаснее...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:51
Его желание лично меня настораживает.
Случится так, что, в очередной раз, будет нарушен Закон Российской Федерации. Почему это происходит по желанию футбольных клубов? Зачем России нужны такие граждане?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:49
Налоги будет платить поменьше, Зато в нашу страну...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:41
Ну давай переходи в Зенит!)
112910415
112910415
вчера в 13:40, ред.
ура, сильная любовь к стране пребывания должна быть вознаграждена ! )
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:39
Вопрос?! А зачем ему российское гражданство?!
Только чтобы не считаться легионером, другого я не вижу
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:35
Только не надо говорить что от любви к России!))
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