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Мостовой: «Думаю, что после 5 ноября начну стажировку»

вчера, 12:19

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал источнику о том, когда может начать стажировку.

Пока не прошёл обследование. Наверное, [пройду] в понедельник. Думаю, что после 5 ноября начну стажировку. Пока с клубом не определился, но после этой даты куда-то пойду. Мы так планируем. Клуб, скорее всего, будет из Москвы.

15 октября Мостового выписали из больницы после удаления камней из почек, он сообщил, что через полторы недели должен пройти плановый осмотр. Ранее «Спартак» отменил стажировку экс-игрока в клубе. Он проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза (РФС).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:40
".... Клуб скорее всего из Москвы."
Неужели в футбольном клубе Родина договорился пройти стажировку.
Agalas
Agalas
вчера в 12:28
Пора на пенсию, а он еще стажировку не прошел.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:22
Сейчас, что он в тренде? Один Мостовой на повестке дня.
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