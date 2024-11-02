Мостовой: «Думаю, что после 5 ноября начну стажировку»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал источнику о том, когда может начать стажировку.
Пока не прошёл обследование. Наверное, [пройду] в понедельник. Думаю, что после 5 ноября начну стажировку. Пока с клубом не определился, но после этой даты куда-то пойду. Мы так планируем. Клуб, скорее всего, будет из Москвы.
15 октября Мостового выписали из больницы после удаления камней из почек, он сообщил, что через полторы недели должен пройти плановый осмотр. Ранее «Спартак» отменил стажировку экс-игрока в клубе. Он проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза (РФС).
Неужели в футбольном клубе Родина договорился пройти стажировку.
Неужели в футбольном клубе Родина договорился пройти стажировку.