Мостовой: «Думаю, что после 5 ноября начну стажировку»

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вчера, 12:19

Бывший футболист московского «Спартака» рассказал источнику о том, когда может начать стажировку.

Пока не прошёл обследование. Наверное, [пройду] в понедельник. Думаю, что после 5 ноября начну стажировку. Пока с клубом не определился, но после этой даты куда-то пойду. Мы так планируем. Клуб, скорее всего, будет из Москвы.