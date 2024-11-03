Канье Уэст может выступить на «Газпром Арене» в ноябре

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вчера, 15:46

Американский рэпер Канье Уэст может выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в ноябре.

По данным источника, рэпер собирается приехать в Россию в середине ноября. Билеты могут поступить в продажу уже на следующей неделе. По словам источников, организаторы концерта говорят, что уже нашли средства, договорились с площадкой и перевели представителям Канье аванс около 2 млн долларов. Всего же за выступление рэпер просил 5 млн долларов.

При этом фирма, организующая выступление Уэста, не очень известна. Ранее ее даже обвиняли в махинациях, однако летом этого года она смогла привезти известных американских рэперов в Воронеж.

Как сообщают источники, Канье хотел выступить в Москве, но в ноябре в «Лужниках» уже холодновато, поэтому с артистом согласовали «Газпром Арену», у которой есть крыша. А Москву оставили на следующую весну – в мае 2025 года Канье вновь планирует приехать в Россию.

Ранее сообщалось, что музыкант планировал провести концерт на «ВТБ-Арене» в Москве 9 сентября.