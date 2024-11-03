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Канье Уэст может выступить на «Газпром Арене» в ноябре

вчера, 15:46

Американский рэпер Канье Уэст может выступить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в ноябре.

По данным источника, рэпер собирается приехать в Россию в середине ноября. Билеты могут поступить в продажу уже на следующей неделе. По словам источников, организаторы концерта говорят, что уже нашли средства, договорились с площадкой и перевели представителям Канье аванс около 2 млн долларов. Всего же за выступление рэпер просил 5 млн долларов.

При этом фирма, организующая выступление Уэста, не очень известна. Ранее ее даже обвиняли в махинациях, однако летом этого года она смогла привезти известных американских рэперов в Воронеж.

Как сообщают источники, Канье хотел выступить в Москве, но в ноябре в «Лужниках» уже холодновато, поэтому с артистом согласовали «Газпром Арену», у которой есть крыша. А Москву оставили на следующую весну – в мае 2025 года Канье вновь планирует приехать в Россию.

Ранее сообщалось, что музыкант планировал провести концерт на «ВТБ-Арене» в Москве 9 сентября.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 00:30
....У, эс( т ) по английски О,да ! Мечты сбываются Газпром!
Брулин
Брулин
вчера в 20:47
Йе выступит на разогреве перед матчем Зенит-Акрон, чтобы как-то затмить возвращение легендарного Дзюбы на «Газпром-Арену»😂
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:25, ред.
"Перевели представителям Канье аванс около 2 млн долларов" - как бы теперь "не кинули"...)))
Анри 47
Анри 47 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:04
Газпром арена 🏟️ зенит поэтому
112910415
112910415
вчера в 18:00
да и фиг с ним
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:00
Гражданство дайте ему теперь))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 16:53
Я на муз ТВ зашёл ? А не соккер. И к чему новость?)
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:23
Ну и к чему эта шняга здесь? Наверное про футбол)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:58
Для кого как. Лично я знаю только одну его песню, а раздули событие до невиданного масштаба. На любителя, в общем.
lotsman
lotsman
вчера в 15:58
Рэперов нам тут только не хватало. Представляю стоимость билетов, если он запросил 5млн.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:53
Не совсем футбольная новость. Связь только в том, что концерт будет на стадионе...
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