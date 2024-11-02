Фергюсон покинул должность директора своей компании

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон ушёл с поста директора своей компании ACF Sports Promotions.
Бизнес к настоящему моменту накопил активы и инвестиции на сумму 24,3 млн фунтов стерлингов. Некоторые из активов включают коллекцию спортивных памятных вещей, которая оценивается более чем в 2 млн фунтов стерлингов и выставлена в различных музеях и университетах.
Бизнес также имеет инвестиционный портфель в размере 19 млн фунтов стерлингов и денежные резервы на сумму 5,1 млн.
Фергюсон основал компанию в 1983 году, когда возглавлял «Абердин». Он покинул её 29 октября. Сыновья экс-рулевого МЮ Джейсон и Даррен, который тренирует «Петерборо Юнайтед», ушли в отставку днём ранее. Директором остаётся Марк Фергюсон.