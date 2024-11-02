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Фергюсон покинул должность директора своей компании

вчера, 15:48

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон ушёл с поста директора своей компании ACF Sports Promotions.

Бизнес к настоящему моменту накопил активы и инвестиции на сумму 24,3 млн фунтов стерлингов. Некоторые из активов включают коллекцию спортивных памятных вещей, которая оценивается более чем в 2 млн фунтов стерлингов и выставлена в различных музеях и университетах.

Бизнес также имеет инвестиционный портфель в размере 19 млн фунтов стерлингов и денежные резервы на сумму 5,1 млн.

Фергюсон основал компанию в 1983 году, когда возглавлял «Абердин». Он покинул её 29 октября. Сыновья экс-рулевого МЮ Джейсон и Даррен, который тренирует «Петерборо Юнайтед», ушли в отставку днём ​​ранее. Директором остаётся Марк Фергюсон.

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:40
...ребятушки, возраст,на покой пора,в хорошем смысле.....!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:26
Сэр Алекс - "сдаёт дела"...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:53
Походу, дело запахло керосином. Иначе с чего бы им всем разбегаться?...
Гость
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