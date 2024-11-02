Фергюсон покинул должность директора своей компании

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вчера, 15:48

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» ушёл с поста директора своей компании ACF Sports Promotions.

Бизнес к настоящему моменту накопил активы и инвестиции на сумму 24,3 млн фунтов стерлингов. Некоторые из активов включают коллекцию спортивных памятных вещей, которая оценивается более чем в 2 млн фунтов стерлингов и выставлена в различных музеях и университетах.

Бизнес также имеет инвестиционный портфель в размере 19 млн фунтов стерлингов и денежные резервы на сумму 5,1 млн.