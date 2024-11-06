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«Реал» может купить Родри или Энцо Фернандеса в случае продажи Тчуамени

вчера, 23:55

«Реал» может купить обладателя «Золотого мяча» Родри или хавбека «Челси» Энцо Фернандеса.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» хочет подписать хавбека «Мадрида» Орельена Тчуамени.

Продажа француза позволит «Реалу» рассчитывать на подписание полузащитника «Манчестер Сити» Родри, в конце октября завоевавшего «Золотой мяч», сообщает журналист Саша Тавольери. 28-летний испанец пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

В качестве альтернативы Родри в «Реале» рассматривают чемпиона мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандеса из «Челси».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:14
Конечно, Реал всё может...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:02
Реалу Родри очень нужен как системный игрок.
А вот нужен ли Реал Родри?
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
сегодня в 00:06
Сейчас кого не лень будут приписывать к реалу.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:00
Реал всегда выбирает лучших...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:58
Берите щас Родри в аренду до конца сезона!!))
А Энцо для черепахи песню споёт))
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