«Реал» может купить Родри или Энцо Фернандеса в случае продажи Тчуамени

«Реал» может купить обладателя «Золотого мяча» Родри или хавбека «Челси» Энцо Фернандеса.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» хочет подписать хавбека «Мадрида» Орельена Тчуамени.
Продажа француза позволит «Реалу» рассчитывать на подписание полузащитника «Манчестер Сити» Родри, в конце октября завоевавшего «Золотой мяч», сообщает журналист Саша Тавольери. 28-летний испанец пропустит остаток сезона из-за травмы колена.
В качестве альтернативы Родри в «Реале» рассматривают чемпиона мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандеса из «Челси».
А вот нужен ли Реал Родри?
А вот нужен ли Реал Родри?
А Энцо для черепахи песню споёт))
А Энцо для черепахи песню споёт))