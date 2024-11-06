«Реал» может купить Родри или Энцо Фернандеса в случае продажи Тчуамени

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вчера, 23:55

«Реал» может купить обладателя «Золотого мяча» или хавбека «Челси» .

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» хочет подписать хавбека «Мадрида» .

Продажа француза позволит «Реалу» рассчитывать на подписание полузащитника «Манчестер Сити» Родри, в конце октября завоевавшего «Золотой мяч», сообщает журналист Саша Тавольери. 28-летний испанец пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

В качестве альтернативы Родри в «Реале» рассматривают чемпиона мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандеса из «Челси».