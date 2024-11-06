Криштиану Роналду может заменить Неймара в «Аль-Хиляле»

Нападающий Неймар может покинуть «Аль-Хиляль» в январе.
Как сообщается, в качестве его замены саудовский клуб рассматривает форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португалец идёт на первом месте в шорт-листе «Аль-Хиляля».
Нападающий Неймар может покинуть «Аль-Хиляль» в январе.
Как сообщается, в качестве его замены саудовский клуб рассматривает форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португалец идёт на первом месте в шорт-листе «Аль-Хиляля».
возможно, португалец сам выкупит свой контракт, лишь бы перейти в клуб чемпион.
фан-база роналду сразу переоденутся в сине-белые футболки.
а дальше....будет забавно, если Аль-Наср станет чемпионом.
голливудская история))
возможно, португалец сам выкупит свой контракт, лишь бы перейти в клуб чемпион.
фан-база роналду сразу переоденутся в сине-белые футболки.
а дальше....будет забавно, если Аль-Наср станет чемпионом.
голливудская история))