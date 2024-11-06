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Криштиану Роналду может заменить Неймара в «Аль-Хиляле»

вчера, 23:07

Нападающий Неймар может покинуть «Аль-Хиляль» в январе.

Как сообщается, в качестве его замены саудовский клуб рассматривает форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португалец идёт на первом месте в шорт-листе «Аль-Хиляля».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
ух, как интересно - то !
dzys6tvdekcq
dzys6tvdekcq
сегодня в 04:54
А зачем Хилялю якорь нужен?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:55
допустим, КР7 переходит в Аль Хиляль.
возможно, португалец сам выкупит свой контракт, лишь бы перейти в клуб чемпион.
фан-база роналду сразу переоденутся в сине-белые футболки.
а дальше....будет забавно, если Аль-Наср станет чемпионом.
голливудская история))
протон
протон
сегодня в 00:24
Карнавал, покер, давно не игрок, что ыб считали напом. Игрока давно пора списать и уволить уж больно очень травматичен. У человека должна быть мотивация играть а зачем когда каждый день тебя приглашают где красивые девушки и карнавал? . На счет Кр. что он находится в шорт-листе не удивительно. Игрок в отличии от покериста мотивирован играть и думаю не спешит с перестановкой. а если есть предложения выгодные и договор клубов то почему нет? Учитываем, что клуб "Аль-Хиляль" идет на первой строчке, а КР он духом победитель.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 23:21
Не.. Авейру предан Насру.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
che3znwfcab5
che3znwfcab5
вчера в 23:14
Зачем он Хиляль, без него спокойно справляются
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:11
Неймара он не заменит!!))))
Гость
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