Криштиану Роналду может заменить Неймара в «Аль-Хиляле»

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вчера, 23:07

Нападающий может покинуть «Аль-Хиляль» в январе.

Как сообщается, в качестве его замены саудовский клуб рассматривает форварда «Аль-Насра» . Португалец идёт на первом месте в шорт-листе «Аль-Хиляля».