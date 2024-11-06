«Реал» сделал защитника «Лейпцига» своей трансферной целью

Защитник «Лейпцига» Кастелло Люкеба может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщается, в подписании француза заинтересован «Реал». Мадридский клуб сделал Люкеба свой главной трансферной целью на позицию нового центрального защитника.
Защитник «Лейпцига» Кастелло Люкеба может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщается, в подписании француза заинтересован «Реал». Мадридский клуб сделал Люкеба свой главной трансферной целью на позицию нового центрального защитника.
Может там Вини влияет так на выбор игроков?)
Может там Вини влияет так на выбор игроков?)