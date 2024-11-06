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«Реал» сделал защитника «Лейпцига» своей трансферной целью

вчера, 23:41

Защитник «Лейпцига» Кастелло Люкеба может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщается, в подписании француза заинтересован «Реал». Мадридский клуб сделал Люкеба свой главной трансферной целью на позицию нового центрального защитника.

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Все комментарии
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yfb4rmpfxa8g
сегодня в 06:49
Странно, что не ПСЖ его рассматривает для покупки.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:44
Очередной загорелый))
Может там Вини влияет так на выбор игроков?)
Гость
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