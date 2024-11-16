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Колосков: «Россию вернут через два года после подписания мирного договора»

вчера, 16:23

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, когда Россию вернут на международную арену.

Где вы находите эти позитивные сигналы о нашем возвращении? Я смотрю ТВ, читаю новости в интернете, и никаких сигналов я там не увидел. Да, бывают намеки, что с нас скоро снимут дисквалификацию, но я бы воздержался от таких оценок. Политическая обстановка меняется? Да ничего она не меняется – все это догадки и предположения. Я уже не раз говорил, что пока будет продолжаться СВО и не будет подписан мирный договор, никаких изменений в решениях УЕФА и ФИФА не будет. И то снятие санкций наступит не прямо сразу после подписания мирного договора и/или капитуляции Украины. Это произойдет не раньше, чем через два года после этого. Вот это реальные цифры, а все остальное – благие намерения и фантазии.

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