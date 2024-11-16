Бруней может принять ответный матч с Россией

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена допустила возможность проведения еще одного товарищеского матча с национальной командой России, но уже на территории Брунея.

Наша сборная проиграла, но мы получили отличный опыт игры с сильной командой. Все прошло хорошо. Возможен ли ответный матч? Мы пока не общались на этот счет. Но это была бы отличная идея!