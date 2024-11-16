Бруней может принять ответный матч с Россией

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена допустила возможность проведения еще одного товарищеского матча с национальной командой России, но уже на территории Брунея.
Наша сборная проиграла, но мы получили отличный опыт игры с сильной командой. Все прошло хорошо. Возможен ли ответный матч? Мы пока не общались на этот счет. Но это была бы отличная идея!
Должны же бы́ть некие команды...которым он забьёт...
Можно кстати попросить и Батракова и Обляковв тоже выйти на игру в футболке с надписью на спине "Соболев"....главное не переборщить....
6-7 голов записанных на Сашу придадут ему уверенности...может и сам даже забьёт...
Должны же бы́ть некие команды...которым он забьёт...
Можно кстати попросить и Батракова и Обляковв тоже выйти на игру в футболке с надписью на спине "Соболев"....главное не переборщить....
6-7 голов записанных на Сашу придадут ему уверенности...может и сам даже забьёт...