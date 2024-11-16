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Бруней может принять ответный матч с Россией

вчера, 15:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия11 : 0Логотип футбольный клуб БрунейБрунейМатч завершен

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена допустила возможность проведения еще одного товарищеского матча с национальной командой России, но уже на территории Брунея.

Наша сборная проиграла, но мы получили отличный опыт игры с сильной командой. Все прошло хорошо. Возможен ли ответный матч? Мы пока не общались на этот счет. Но это была бы отличная идея!

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:57, ред.
Соболев попросил.....пошли на встречу...ибо вчера не забили только вратарь..и Соболев...
Должны же бы́ть некие команды...которым он забьёт...
Можно кстати попросить и Батракова и Обляковв тоже выйти на игру в футболке с надписью на спине "Соболев"....главное не переборщить....
6-7 голов записанных на Сашу придадут ему уверенности...может и сам даже забьёт...
Сп62
Сп62
вчера в 18:28
Лететь далеко. Лучше вы к нам.
Храневец
Храневец
вчера в 18:26
Второй акт мерлезонского балета !
2a4g8u98twkp
2a4g8u98twkp
вчера в 17:18
Даёшь брунькам дюжину с доставкой на дом!
112910415
112910415
вчера в 17:12
большое спасибо, достаточно !
альсато
альсато
вчера в 16:31
..нууу для того, кто не бывал в Брунее, поездка будет весьма познавательной))))...раз ничего не знаете про Миклухо Маклая!)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:59
мазохисты
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:51
Карпин - "Вам мало - можем добавить"...)))
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