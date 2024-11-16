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Генич о том, что оскорбил Дзюбу: «Не жалею. Не обиделся на него»

вчера, 13:38

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что не жалеет, что назвал нападающего «Акрона» Артема Дзюбу футбольной псиной.

Я ровно такой же воспитанник «Спартака», как и он. Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Когда Артем сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной».

Дзюба недавно заявил, что в эфире в паре с комментаторов для оценки игровых моментов должен присутствовать эксперт, ранее профессионально занимавшийся футболом. При этом Артем отметил, что даже бывший игрок Константин Генич не соответствует этому статусу.

Генич написал, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение его футбольную карьеру».

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:26
Совершенно не удивлён. Чувствуется питерская не долгая командировка полена.... Возомнил себя смесью Боярского и Пугачёвой....Поёт складно и много, а игры как не было, так и нет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:14
Фраза из Детского мультика " Давайте жить дружно "
Сп62
Сп62
вчера в 18:35
Когда коту делать нечего, он я-ца лижет. Вот и нашим известным "героям" делать очевидно нечего.
Борис2876
Борис2876
вчера в 17:05
Таких комментаторов вообще бы не слышать и не видеть. С упорством маньяка доказывает что быдло.
9htxv3tzuet5
9htxv3tzuet5
вчера в 16:44
Генич выставил себя каким-то быдлом.
альсато
альсато
вчера в 16:23
один-другого стоит....
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:55
Все вокруг 7и и только Дзюба Д'Артаньян...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:16
Как же они все надоели... Эти два человека просто не достойны нашего внимания... Они пауки. Их место в банке, пусть сидят там и жрут друг друга, на потеху нам.
Capral
Capral
вчера в 14:08
Вот так, послушаешь, этих двоих, и сразу вспоминается интервью, всеми любимого и незабываемого советского комментатора В.Перетурина, Светлая ему Память, на похоронах Г.Саркисьянца, где, Перетурин вспоминал уже ушедших и еще на тот момент здравствующих советских комментаторов... Надо было слышать, с какой теплотой и Уважением рассказывал Перетурин о своих коллегах, и с каким непониманием, и отвращением относился он, ко всему происходящему тогда, и тем более сейчас...

Вот, разница, между культурой интеллигенции, того, советского времени и быдлотой нынешней, когда, один, собственную порнуху в эфир выкладывает, а другой грозится без трусов придти в студию и оскорбляют друг друга в открытом эфире. А третий, так называемый тренер матерится на ПК... Мне, как человеку пережившему всех советских блистательных комментаторов и помнящего, то, незабываемое советское время, подобного, что сейчас происходит, конечно не понять.

Другое обидно: как на всё это смотрит руководство, начальство, и неужели, всем безразлично и никого это не трогает? Жаль, если так, Могу себе представить, если бы нечто подобное случилось в советское время...
112910415
112910415
вчера в 13:55
пошутили, посмеялись ... живём дальше
4yhtaybkj77w
4yhtaybkj77w
вчера в 13:50
Оба вы те ещё Шариковы - околофутбольные псины говорящие! А вторая ещё и лапоблудит при этом
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 13:46
Спартаковцы, одним словом…современные…(((
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