Генич о том, что оскорбил Дзюбу: «Не жалею. Не обиделся на него»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что не жалеет, что назвал нападающего «Акрона» Артема Дзюбу футбольной псиной.
Я ровно такой же воспитанник «Спартака», как и он. Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Когда Артем сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной».
Дзюба недавно заявил, что в эфире в паре с комментаторов для оценки игровых моментов должен присутствовать эксперт, ранее профессионально занимавшийся футболом. При этом Артем отметил, что даже бывший игрок Константин Генич не соответствует этому статусу.
Генич написал, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение его футбольную карьеру».
Вот, разница, между культурой интеллигенции, того, советского времени и быдлотой нынешней, когда, один, собственную порнуху в эфир выкладывает, а другой грозится без трусов придти в студию и оскорбляют друг друга в открытом эфире. А третий, так называемый тренер матерится на ПК... Мне, как человеку пережившему всех советских блистательных комментаторов и помнящего, то, незабываемое советское время, подобного, что сейчас происходит, конечно не понять.
Другое обидно: как на всё это смотрит руководство, начальство, и неужели, всем безразлично и никого это не трогает? Жаль, если так, Могу себе представить, если бы нечто подобное случилось в советское время...
Вот, разница, между культурой интеллигенции, того, советского времени и быдлотой нынешней, когда, один, собственную порнуху в эфир выкладывает, а другой грозится без трусов придти в студию и оскорбляют друг друга в открытом эфире. А третий, так называемый тренер матерится на ПК... Мне, как человеку пережившему всех советских блистательных комментаторов и помнящего, то, незабываемое советское время, подобного, что сейчас происходит, конечно не понять.
Другое обидно: как на всё это смотрит руководство, начальство, и неужели, всем безразлично и никого это не трогает? Жаль, если так, Могу себе представить, если бы нечто подобное случилось в советское время...