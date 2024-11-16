Генич о том, что оскорбил Дзюбу: «Не жалею. Не обиделся на него»

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вчера, 13:38

Комментатор «Матч ТВ» заявил, что не жалеет, что назвал нападающего «Акрона» футбольной псиной.

Я ровно такой же воспитанник «Спартака», как и он. Конечно, я на него не обиделся. Неважно, где я играл и с кем, но это была карьера. Моя травма и восемь операций… Не дай бог кому‑то это пережить. Я выиграл и Вторую, и Первую лиги. Когда Артем сидит и лепит один на один с журналистом, должен понимать, что не вокруг него крутится земля. Он думает, что он сказал, но ему никто не может ответить. Не жалею, что назвал его «футбольной псиной».

Дзюба недавно заявил, что в эфире в паре с комментаторов для оценки игровых моментов должен присутствовать эксперт, ранее профессионально занимавшийся футболом. При этом Артем отметил, что даже бывший игрок Константин Генич не соответствует этому статусу.

Генич написал, что «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение его футбольную карьеру».