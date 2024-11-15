Лидер бомбардирской гонки РПЛ: «Очень хочу переподписать контракт с „Локо“»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о своей цели в футбольной карьере.
Согласен, что мне нужно планировать свою карьеру. Сейчас я очень хочу переподписать контракт с «Локомотивом». Это клуб, который дал мне путёвку в большой футбол. Я прошёл всю академию «Локомотива» и горжусь этим.
Какая глобальная футбольная цель? Наверное, перейти в какой‑нибудь суперклуб в Европе. Но пока все мои мысли о «Локомотиве», я нацелен как минимум на медали РПЛ или Кубок России.
В данный момент хавбек с 10 голами лидирует в списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!