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Лидер бомбардирской гонки РПЛ: «Очень хочу переподписать контракт с „Локо“»

вчера, 18:45

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о своей цели в футбольной карьере.

Согласен, что мне нужно планировать свою карьеру. Сейчас я очень хочу переподписать контракт с «Локомотивом». Это клуб, который дал мне путёвку в большой футбол. Я прошёл всю академию «Локомотива» и горжусь этим.

Какая глобальная футбольная цель? Наверное, перейти в какой‑нибудь суперклуб в Европе. Но пока все мои мысли о «Локомотиве», я нацелен как минимум на медали РПЛ или Кубок России.

В данный момент хавбек с 10 голами лидирует в списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 11:16
Все правильно, какой солдат не хочет стать генералом.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 09:46
Конечно нужно переподписать контракт, а то лучшему бомбардиру РПЛ платят копейки.
112910415
112910415
сегодня в 07:40
то есть улучшать контракт
Alex_67
Alex_67 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:45
Это был риторический вопрос.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:32
О каком переподписании может идти речь, если действующий контракт футболиста с клубом действует до июля 2027 года. Ещё как минимум три сезона, включая этот он игрок Локомотива с которым Батраков мечтает выиграть медали и Кубок, ну а дальше пожалуйста, все двери открыты, дерзай, покоряй Европу, или перезаключай новый контракт с родным клубом. Удачи и без травм, радуй игрой своих поклонников и болельщиков, как Локо, так и сборной страны.
Болейте за своих, а не против чужих!
cska1948
cska1948 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:23
Что за детский вопрос? Конечно речь идёт о повышении зарплаты.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:17
А на каких условиях?
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