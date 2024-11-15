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Аленичев: «Батраков показывает 1% того, что показывал Черенков»

вчера, 11:48

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не склонен переоценивать достижения Алексея Батракова.

Алексея сравнивают с Федором Федоровичем? Послушайте, Батраков сейчас показывает 1/100 часть того, что показывал Черенков. Алексей молодец, мне нравится футбол, который он показывает. Батраков – талантливый футболист, но его талант еще нужно раскрыть.

19-летний полузащитник «Локомотива» забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач в 14 матчах в текущем сезоне РПЛ.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 11:25
Парню всего девятнадцать, посмотрим что он будет из себя представлять через сезон, два.
Capral
Capral
вчера в 19:22
Ну вот, это другое дело. Рад, что не ошибся, именно так и думал...
Capral
Capral
вчера в 17:09, ред.
Ты бы маску для начала снял, а, фельдфебель. Уже одно это говорит о многом... Достойный, Уважающий себя человек маску не оденет, ему нечего бояться и не надо скрывать свои мысли.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:01
Не надо боготворить обыкновенного хорошего футзального футболиста. У Спартака был стиль основанный: на быстрых коротких передачах, игры в "стеночку" в основном, не силовых, техничных игроков. Многие команды, так пытались играть, у Спартака получалось получше, чем у других. Федя пришёлся ко двору. А то, что раскрутили его сейчас, так это в отместку недружественной стране, и тем, кто вспоминает команду ДиКи, также футболистам перешедшим из российских клубов в ДиКи.
На месте Аленичева и фельдфебеля, не стоит, так уж, унижать 1/100, Батракова, это поступок обыкновенных провокаторов, завистников.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:24
Для НАШЕГО времени, когда многое из нематериального упало до ДОИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЁН, Батраков ещё ничего себе так...
Плюс болельщики "изголодались" по новым талантливым ребятам. И - опять же! - НЕ только в футболе.
Получается, что Батраков - какой-то лучик в этом нашем "ХУтболе".
Конечно, он (по крайней мере ПОКА) да-а-алеко не Черенков, но, повторюсь, болельщики (НЕ фантики) уже давно устали от постоянных "распилов" и "коммерческих проектов", толку от которых обществу нУль целых шиш десятых.
Побольше бы таких ребят, причем, ВЕЗДЕ!
alexamit
alexamit
вчера в 15:40
Очередная чушь спартаковского игрока.Нога ногу моет.Хотя все сезоны ЧР не стоят одного чемпионата СССР.
Сп62
Сп62
вчера в 15:08, ред.
Я бы так категорично не заявлял: сравнивать кого-то с Черенковым или нет. Может быть лет через десять Алексея будут оценивать уже по другому. Класс и мастерство игрока оценивают во времени и во вкладе его в футбольную историю. Надеюсь, что Алексей оправдает выданные ему авансы и со временем встанет в ряд с нашими великими мастерами футбола. Удачи Лёше.
Сп62
Сп62 ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 14:59
Медицина точно на месте не стоит, особенно её стоимость.
Василий Копатович
Василий Копатович
вчера в 13:55
в наше время любая команда первого дивизиона обыграла бы ваших черенковых и прочих пеле😊 спорт на месте не стоит как и медицина как и требования к спортсменам😉
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:49
Болел за ДК во время СССР , но Федор был моим любимым игроком! Я бы не стал сравнивать молодого парнишку с Великим Черенковым и тем более брать в %! Но то что Алексей талантлив талант еще нужно раскрыть с этим согласен на все 100%! Он один из немногих на чью игру приятно смотреть! Главное не испортить парня!
Capral
Capral ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 13:14
Ну то, что вы не видели игру Черенкова я сразу понял.
Почему его не было на ЧМ и ЧЕ-80х?
Очень просто. Футбол Черенкова не подходил под атлетичный и прямолинейный футбол Лобановского. Лобан брал в сборную 99процентов киевлян, силовых и физически крепких, прессингующих и здоровых.
Об этом неоднократно писали. А думающий, техничный и креативный Федя, Лобану не нужен был- не его стиль...
Константин Белых
Константин Белых ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:09
Игру не видел но у меня вопрос. Почему же такого гениального креативщика не было в сборной ни на ЧМ ни на ЧЕ в 80-х? Опять же спрашиваю объективно а не в попытке кого то задеть
Шуnя771
Шуnя771 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 13:09
В общем то физика была неплохая - играл за три сборные....
Одновременно!
А Батраков?)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:08
Не стоит их сравнивать... Оригинал и новодел.
Capral
Capral ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 12:53
Вы видимо не видели игру Черенкова, если говорите такие оскорбительные вещи в адрес гениального игрока!!! Причем здесь пушечный удар или выносливость киевского Динамо?!
Все футболисты разные, каждый неповторим в своем роде. Батрака сравнивают с Федей по манере игры, а не по выносливости или силе удара. А если так, то конечно, ничего общего у них нет. Батрак, по большей части своего игрового времени гоняет по полю. Черенков вел игру, фантазировал на поле, креативил и забивал!!! И что, все должны играть в силовой и атлетичный футбол Лобановского?! И что это будет?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:43
А что такого запредельного показывал Черенков чтоб считать Батракова 1 % от него? Пушечный удар? Волшебный дриблинг аля Рональдиньо? Может физика на уровне Киевского Динамо 80-х? Не в обиду-просто интересно.
матос
матос
вчера в 12:43
Батраков хорош конечно , но до Черенкова ему как до Луны.
Капрал прав , всё грамотно расписал. Батракову желаю успехов , все эти сравнения ни к чему.
lotsman
lotsman
вчера в 12:29, ред.
Батраков ещё только начинает раскрываться и неизвестно раскроется ли вообще. масса примеров, когда молодой перспективный звездится и в итоге звезда блеснёт и погаснет. Таких опасно пиарить. И сравнивать его сейчас ни с кем не надо. Тем более с игроками времён СССР. Время идёт и всё меняется. В те времена всё было другое. Отношение к футболу было другое. Условия были другие. Подготовка другая. Вообще школа футбола была другая. Не искали игроков по всему миру, а готовили своих, с детских лет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:25
Не один он подавал большие надежды, но не все носили капитанские повязки.
Талантлив.... Пожелаем удачи!
drug01
drug01
вчера в 12:21
Всем старым игрокам кажется что мастерство было раньше выше
Capral
Capral
вчера в 11:57, ред.
И близко ничего похожего на Федю!!! К тому же, надо учитывать уровень советского футбола, с его играми в мире и в Европе, и нынешнего- лишённого всего, с его отсталым уровнем игры, на фоне калмыков, Кубы и Брунея.

Да и по футбольному интеллекту, по технике, видению поля, Федя- это КОСМОС!!!!!!! Батрак способный парень, но он, ничего общего с гениальным Черенковым не имеет!!! Разные планеты!!!

Даже сравнивать этих игроков- оскорбительно для Черенкова. Ну и конечно, кто был тренером у Феди и кто у Батракова. И какие гениальные партнёры были у Черенкова и какие у Батрака.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:54
Еще рано восхвалять его
rv3wqsf4azvu
rv3wqsf4azvu
вчера в 11:52
Пусть добирает ещё 99 процентов
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