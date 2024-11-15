Аленичев: «Батраков показывает 1% того, что показывал Черенков»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не склонен переоценивать достижения Алексея Батракова.
Алексея сравнивают с Федором Федоровичем? Послушайте, Батраков сейчас показывает 1/100 часть того, что показывал Черенков. Алексей молодец, мне нравится футбол, который он показывает. Батраков – талантливый футболист, но его талант еще нужно раскрыть.
19-летний полузащитник «Локомотива» забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач в 14 матчах в текущем сезоне РПЛ.
Да и по футбольному интеллекту, по технике, видению поля, Федя- это КОСМОС!!!!!!! Батрак способный парень, но он, ничего общего с гениальным Черенковым не имеет!!! Разные планеты!!!
Даже сравнивать этих игроков- оскорбительно для Черенкова. Ну и конечно, кто был тренером у Феди и кто у Батракова. И какие гениальные партнёры были у Черенкова и какие у Батрака.
Да и по футбольному интеллекту, по технике, видению поля, Федя- это КОСМОС!!!!!!! Батрак способный парень, но он, ничего общего с гениальным Черенковым не имеет!!! Разные планеты!!!
Даже сравнивать этих игроков- оскорбительно для Черенкова. Ну и конечно, кто был тренером у Феди и кто у Батракова. И какие гениальные партнёры были у Черенкова и какие у Батрака.