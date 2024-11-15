Аленичев: «Батраков показывает 1% того, что показывал Черенков»

Бывший игрок и тренер «Спартака» не склонен переоценивать достижения .

Алексея сравнивают с Федором Федоровичем? Послушайте, Батраков сейчас показывает 1/100 часть того, что показывал Черенков. Алексей молодец, мне нравится футбол, который он показывает. Батраков – талантливый футболист, но его талант еще нужно раскрыть.