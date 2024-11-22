«Ювентус» планирует продать Фаджоли в АПЛ

«Ювентус» хочет продать Николо Фаджоли в один из зарубежных клубов, в частности, в АПЛ.
У CAA Stellar, агентства, представляющего интересы хавбека, огромные связи в Англии. Оно, в частности, ведет дела Кобби Майну, Люка Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джека Грилиша («Манчестер Сити») и Ибрахима Конате («Ливерпуль»).
Зимой туринцы планируют арендовать как минимум одного защитника на замену травмированным Бремеру и Хуану Кабалю. Но если такой формат сделки не получится, то «Ювентус» готов продать Фаджоли. Также клубу нужен сменщик для форварда Душана Влаховича.