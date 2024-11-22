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«Ювентус» планирует продать Фаджоли в АПЛ

вчера, 11:34

«Ювентус» хочет продать Николо Фаджоли в один из зарубежных клубов, в частности, в АПЛ.

У CAA Stellar, агентства, представляющего интересы хавбека, огромные связи в Англии. Оно, в частности, ведет дела Кобби Майну, Люка Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джека Грилиша («Манчестер Сити») и Ибрахима Конате («Ливерпуль»).

Зимой туринцы планируют арендовать как минимум одного защитника на замену травмированным Бремеру и Хуану Кабалю. Но если такой формат сделки не получится, то «Ювентус» готов продать Фаджоли. Также клубу нужен сменщик для форварда Душана Влаховича.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:55
Странный вброс! Почему продажа именно в АПЛ? Как будто итальянские футболисты там беспроблемно уживаются и потом начинают феерить.
dr53wh7nvgzv
dr53wh7nvgzv
вчера в 11:36
Может какой-нибудь Борнмут и купит Коляна
Гость
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