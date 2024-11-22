«Ювентус» планирует продать Фаджоли в АПЛ

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вчера, 11:34

«Ювентус» хочет продать в один из зарубежных клубов, в частности, в АПЛ .

У CAA Stellar, агентства, представляющего интересы хавбека, огромные связи в Англии. Оно, в частности, ведет дела , (оба – «Манчестер Юнайтед»), («Манчестер Сити») и («Ливерпуль»).

Зимой туринцы планируют арендовать как минимум одного защитника на замену травмированным и . Но если такой формат сделки не получится, то «Ювентус» готов продать Фаджоли. Также клубу нужен сменщик для форварда .