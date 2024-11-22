«Интер» готов подписать вратаря «Наполи» Мерета летом

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вчера, 10:05

По данным источника, неаполитанцы ведут переговоры с 27-летним вратарем сборной Италии о новом соглашении, но стороны вряд ли договорятся. Действующий договор рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Интер» рассматривает Мерета как долгосрочную замену , которому в декабре исполнится 36 лет.

Минувшим летом миланцы бесплатно подписали хавбека , отказавшегося продлевать контракт с «Наполи».