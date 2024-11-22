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«Интер» готов подписать вратаря «Наполи» Мерета летом

вчера, 10:05

По данным источника, неаполитанцы ведут переговоры с 27-летним вратарем сборной Италии Алексом Меретом о новом соглашении, но стороны вряд ли договорятся. Действующий договор рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Интер» рассматривает Мерета как долгосрочную замену Янну Зоммеру, которому в декабре исполнится 36 лет.

Минувшим летом миланцы бесплатно подписали хавбека Петра Зелиньского, отказавшегося продлевать контракт с «Наполи».

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 10:56
Хорошая замена... теперь нужно как то договариваться...
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:18, ред.
Мерет вполне классная замена Зоммеру. Игрок долгое время играет в сериале и адаптирован к итальянским реалиям. Думаю и по мастерству они сопоставимы. И конечно большой плюс это возраст игрока.
jb5h6he2cjgy
jb5h6he2cjgy
вчера в 10:12
Похоже, что у "Наполи" и Алекса Мерета могут возникнуть сложности при обсуждении нового контракта. Учитывая, что действующий договор истекает только через два года, клуб может быть заинтересован в продлении соглашения для сохранения ценного игрока. Однако если обе стороны не смогут прийти к согласию, это открывает возможность для других клубов проявить интерес к Мерету, особенно учитывая его возраст и статус основного вратаря сборной Италии.

Что касается "Интера", то их планы относительно Мерета вполне понятны – они ищут молодого и перспективного голкипера, который сможет заменить Яна Зоммера, когда тот решит завершить карьеру. Подписание Мерета могло бы стать важным шагом в укреплении вратарской линии команды на долгие годы вперед.

Интересно также отметить, что прошлым летом "Интер" уже заключил выгодную сделку, подписав Петра Зелиньского после того, как он отказался продлить контракт с "Наполи". Это показывает, что миланский клуб готов активно использовать подобные ситуации для усиления своего состава.
drug01
drug01
вчера в 10:09
Вратарь очень нужен. Надо искать
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