«Интер» готов подписать вратаря «Наполи» Мерета летом

По данным источника, неаполитанцы ведут переговоры с 27-летним вратарем сборной Италии Алексом Меретом о новом соглашении, но стороны вряд ли договорятся. Действующий договор рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Интер» рассматривает Мерета как долгосрочную замену Янну Зоммеру, которому в декабре исполнится 36 лет.
Минувшим летом миланцы бесплатно подписали хавбека Петра Зелиньского, отказавшегося продлевать контракт с «Наполи».
Что касается "Интера", то их планы относительно Мерета вполне понятны – они ищут молодого и перспективного голкипера, который сможет заменить Яна Зоммера, когда тот решит завершить карьеру. Подписание Мерета могло бы стать важным шагом в укреплении вратарской линии команды на долгие годы вперед.
Интересно также отметить, что прошлым летом "Интер" уже заключил выгодную сделку, подписав Петра Зелиньского после того, как он отказался продлить контракт с "Наполи". Это показывает, что миланский клуб готов активно использовать подобные ситуации для усиления своего состава.
Что касается "Интера", то их планы относительно Мерета вполне понятны – они ищут молодого и перспективного голкипера, который сможет заменить Яна Зоммера, когда тот решит завершить карьеру. Подписание Мерета могло бы стать важным шагом в укреплении вратарской линии команды на долгие годы вперед.
Интересно также отметить, что прошлым летом "Интер" уже заключил выгодную сделку, подписав Петра Зелиньского после того, как он отказался продлить контракт с "Наполи". Это показывает, что миланский клуб готов активно использовать подобные ситуации для усиления своего состава.