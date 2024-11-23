Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Мы не привыкли к таким ситуациям». Гвардиола — о пяти поражениях подряд

вчера, 23:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после поединка с «Тоттенхэмом» в АПЛ (0:4) высказался о 5-матчевой серии поражений «горожан» во всех турнирах.

На данный момент наша оборона хрупка. Мы очень добротно начали матч, как обычно, но не смогли забить, а затем пропустили. После этого нам забили снова, и для нас сейчас это эмоционально непросто.

За восемь лет у нас такого ещё не было. Нам необходимо пережить это и прервать серию, выиграв в следующих встречах, особенно в ближайшей. Сейчас мы смотрим на вещи под определенным углом, возможно, через пару недель всё будет по-другому.

Победы нас радуют, их отсутствие нас тревожит. Это естественно. Если бы игроки или я не волновались после поражений – была бы проблема.

Мы не привыкли к таким ситуациям, но это жизнь. Иногда подобное происходит, нужно принять это. Сейчас следует подняться и все изменить.

Я бы сказал, при поражениях в таких играх дело не в тактике. Разумеется, есть определенные детали, но в этой ситуации все зависит от того, как реагируешь на некоторые моменты. И ситуация меняется, когда ты проигрываешь три матча чемпионата подряд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Семьдесят пять процентов клубов хотят понизить нас в классе»
Вчера, 18:32
Анчелотти отреагировал на слухи о психологических проблемах Мбаппе
Вчера, 16:51
Флик не думает, что останется в «Барселоне» на 10 лет
Вчера, 12:44
Блаттер — о ФИФА: «Я создал монстра»
Вчера, 08:33
«Человеческие силы имеют предел». Хёнесс — об игровом календаре
22 ноября
Месси: «Чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу»
22 ноября
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:23
жалко Элиады нет, сейчас бы вместе посмеялись
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:35, ред.
Вот это прям водопроводная пошла
112910415
112910415
сегодня в 06:50, ред.
хорош говорить, надо дело делать !
8qg8mussvrja
8qg8mussvrja
сегодня в 06:25
Многие кажется даже рады, Сити изрядно надоел на верхней строчки таблицы
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:56
"Мы не привыкли к таким ситуациям" - и не хрен привыкать - Пеп больше не проигрывайте и всё...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:11
Мне кажется, Гвардиоле лучше уйти... Все, что сейчас происходит с Манчестер Сити, похоже на системный кризис. Пеп, руководитель, который допустил это. Он не может объективно оценить свои ошибки, поэтому должен прийти другой человек...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:04, ред.
Ну что, шарлатан...где твои джокеры?)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:58
Через такое тоже надо пройти
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:57
Что то Манчестер Сити понесло не в ту степь !
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:56
Жизнь состоит из чёрных и белых полос...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 