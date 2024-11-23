«Мы не привыкли к таким ситуациям». Гвардиола — о пяти поражениях подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» после поединка с «Тоттенхэмом» в АПЛ (0:4) высказался о 5-матчевой серии поражений «горожан» во всех турнирах.

На данный момент наша оборона хрупка. Мы очень добротно начали матч, как обычно, но не смогли забить, а затем пропустили. После этого нам забили снова, и для нас сейчас это эмоционально непросто.

За восемь лет у нас такого ещё не было. Нам необходимо пережить это и прервать серию, выиграв в следующих встречах, особенно в ближайшей. Сейчас мы смотрим на вещи под определенным углом, возможно, через пару недель всё будет по-другому.

Победы нас радуют, их отсутствие нас тревожит. Это естественно. Если бы игроки или я не волновались после поражений – была бы проблема.

Мы не привыкли к таким ситуациям, но это жизнь. Иногда подобное происходит, нужно принять это. Сейчас следует подняться и все изменить.

Я бы сказал, при поражениях в таких играх дело не в тактике. Разумеется, есть определенные детали, но в этой ситуации все зависит от того, как реагируешь на некоторые моменты. И ситуация меняется, когда ты проигрываешь три матча чемпионата подряд.