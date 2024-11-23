Анчелотти отреагировал на слухи о психологических проблемах Мбаппе

Главный тренер «Реала» рассказал о состоянии нападающего .

Является ли психологическое здоровье проблемой Мбаппе? Что за вопрос... Я так не думаю. Кажется, он счастлив и доволен тем, что находится здесь, по крайней мере, он этого не показывает. Спекулировать на этой теме мне кажется слишком некрасивым.

У всех великих нападающих были неудачные периоды. Это может его немного расстраивать, но это не тот случай. Полоса рано или поздно закончится. Я вижу его убеждённым, с желанием сыграть отличный матч, который положит конец этим негативным чувствам. Он обладает огромными качествами, и рано или поздно он их продемонстрирует.

О левом фланге атаки

Мбаппе не нужна атакующая работа. Он может научить меня и многих других, как должен двигаться нападающий. Он попросил меня сыграть в стартовом составе. Они с Винисиусом не имеют фиксированной позиции на поле, всё зависит от игровых ситуаций.