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Анчелотти отреагировал на слухи о психологических проблемах Мбаппе

вчера, 16:51

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе.

Является ли психологическое здоровье проблемой Мбаппе? Что за вопрос... Я так не думаю. Кажется, он счастлив и доволен тем, что находится здесь, по крайней мере, он этого не показывает. Спекулировать на этой теме мне кажется слишком некрасивым.

У всех великих нападающих были неудачные периоды. Это может его немного расстраивать, но это не тот случай. Полоса рано или поздно закончится. Я вижу его убеждённым, с желанием сыграть отличный матч, который положит конец этим негативным чувствам. Он обладает огромными качествами, и рано или поздно он их продемонстрирует.

О левом фланге атаки

Мбаппе не нужна атакующая работа. Он может научить меня и многих других, как должен двигаться нападающий. Он попросил меня сыграть в стартовом составе. Они с Винисиусом не имеют фиксированной позиции на поле, всё зависит от игровых ситуаций.

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Все комментарии
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
вчера в 23:53
Правы, сказавшие выше... Не может Папа Карло сказать, что Черепашка испытывает проблемы, или что надо Вини сажать на банку.
112910415
112910415
вчера в 19:54
ну прекрасно же !
Вещий
Вещий
вчера в 18:07
Зачахнет черепашка в Реале.... нужно ему что то менять.
shur
shur
вчера в 18:06
...не желая этого,скажу, история схожая с местом в воротах ПСЖ ! Два профессиональных кипера,а калитка одна и только травма позволяет Сафону занять место под солнцем! И край левый в Реале только один,вот если не надолго ,в "командировочку" отправить Вини и поставить наконец чела на свой родной фланг!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:55
Посмотрим на него в следующем сезоне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:26
На Евро сломали нос Мбаппе. Может травма нанесла психическое сопереживание?)))) надо мадридистам тепличные условия создавать.
ne gusta
ne gusta
вчера в 17:07
Сказал бы другое повредил бы его психику ещё больше
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:04
Что бы ни говорил Анчелотти, психологические трудности у Мбаппе есть, что сильно бросается в глаза... И это проблема не только Киллиана, но и самого Карло. Тренер вынужден стараться вписывать черепаху в игру Реала. Не скажет же он, что дорогой трансфер был ошибкой...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:03
"Это может его немного расстраивать..."
Зачем ему расстраиваться? Пусть Реал расстраивается, бабки в помойку...
xbegs8bh9zwe
xbegs8bh9zwe
вчера в 16:54
Короче, проблемы негров шерифа не это самое!
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