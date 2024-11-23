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Блаттер — о ФИФА: «Я создал монстра»

вчера, 08:33

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер назвал Международную федерацию футбола монстром.

Мой предшественник Авеланж сказал мне после чемпионата мира в ЮАР, на котором ФИФА впервые заработала реальные деньги, что я создал монстра.

Он был прав. Я создал монстра. ФИФА была бедной, когда я начал работать в ней в 1975 году в качестве директора по программам развития. Спонсоры, такие как Adidas, не платили никаких денег, они просто давали мячи и футболки. Первая спонсорская сделка, которая действительно принесла деньги, была заключена с Coca-Cola в 1976 году. Затем появилось общественное телевидение, которое внезапно разрешило рекламу. Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги. Первым чемпионатом мира, принесшим реальные деньги, стал чемпионат мира 2010 года в ЮАР. Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он находился в удобном положении, и денежная машина заработала. Теперь он подпитывает ее все больше и больше.

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Перевод с watson.ch Фото: Сайт GQ
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Все комментарии
FootFun
FootFun
вчера в 17:19
Коррупционного
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 16:57
А какая заплата у руководителя монстра?
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:37
..."подпитки" говоришь,пожалуйста!!!
ABir
ABir
вчера в 14:05
Большие деньги портят людей и спорт
Брулин
Брулин
вчера в 12:28
Он прав. Настоящий искренний футбол остался в 90-00-х, когда Лигу чемпионов не узурпировали большие деньги и суперклубы. Тогда были звёзды в небольших клубах, и была масса клубов, за которые болели люди со всего света
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:58
Зачем ты это сделал?
112910415
112910415
вчера в 11:17
время пришло, и монстр с неизбежностью возник !
nubom
nubom
вчера в 11:10, ред.
Начало положил Дарвин, заявив, что человек произошел от обезьяны. Блаттер эту мысль претворил в жизнь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:36, ред.
Ничего он не создал....
Всё шло своим чередом....и стало бы реальным при Блаттере или бы в отсутствие Блаттера....
Есть рынок...есть игра...есть реклама...есть телевидение....просто
пришло время.....
Вся эта неизбежность давно описана....Марксом...в 19-м веке...
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:51
Сгнила уже эта ФИФА. Притащив деньги и политику в футбол
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:27
Вспомнился фильм "Догма" и фраза про 62одемона)))
pw8mv8p8dppp
pw8mv8p8dppp
вчера в 09:27, ред.
Интересно, если в Блаттера вбить осиновый кол, монстр лопнет и мгновенно как в триллере превратится в денежную пыль или нет? А ведь если не вбить, Инфантино лет через десять станет примерно таким
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:03
Монструозная автократия. При том коррупция пронизана насквозь. Жадность погубит игру номер один
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:52
А монстрам как известно нужно всё больше и больше "подпитки"...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:50
Иногда погоня за деньгами превращается в комедию. Типа нынешней ЛЧ, где все смешаны в одну кучу, команды играют друг с другом по одному матчу (кому с кем повезёт играть дома) и нихрена непонятно до последнего...
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:50
Действительно складывается ощущение что спорт , а в частности футбол перестаёт быть спортивным соревнованием , а просто бизнесом . Тем более когда ещё начинает рулить этим всем, букмекерские конторы .
adekvat
adekvat
вчера в 08:40
Постепенно футбол превращается в бизнес, и потихоньку умирает.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:38, ред.
Просто у Кока-Колы в отличии от Адидас нет ни мячей ни футболок вот им и пришлось раскошелиться.
Гость
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