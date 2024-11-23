Блаттер — о ФИФА: «Я создал монстра»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер назвал Международную федерацию футбола монстром.
Мой предшественник Авеланж сказал мне после чемпионата мира в ЮАР, на котором ФИФА впервые заработала реальные деньги, что я создал монстра.
Он был прав. Я создал монстра. ФИФА была бедной, когда я начал работать в ней в 1975 году в качестве директора по программам развития. Спонсоры, такие как Adidas, не платили никаких денег, они просто давали мячи и футболки. Первая спонсорская сделка, которая действительно принесла деньги, была заключена с Coca-Cola в 1976 году. Затем появилось общественное телевидение, которое внезапно разрешило рекламу. Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги. Первым чемпионатом мира, принесшим реальные деньги, стал чемпионат мира 2010 года в ЮАР. Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он находился в удобном положении, и денежная машина заработала. Теперь он подпитывает ее все больше и больше.
Всё шло своим чередом....и стало бы реальным при Блаттере или бы в отсутствие Блаттера....
Есть рынок...есть игра...есть реклама...есть телевидение....просто
пришло время.....
Вся эта неизбежность давно описана....Марксом...в 19-м веке...
Всё шло своим чередом....и стало бы реальным при Блаттере или бы в отсутствие Блаттера....
Есть рынок...есть игра...есть реклама...есть телевидение....просто
пришло время.....
Вся эта неизбежность давно описана....Марксом...в 19-м веке...