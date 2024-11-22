Месси: «Чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу»

Нападающий клуба «Интер Майами» сообщил, что скучает по Барселоне.

Планируем вернуться в Барселону. Дети, жена, все мы очень скучаем по Барселоне. У нас там остались друзья, много всего. Мои дети – каталонцы.

Я всю жизнь прожил в Барселоне, чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу.

Никогда не знаешь, что будет дальше, но наша цель – жить в Барселоне, поскольку это наш дом.