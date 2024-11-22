Месси: «Чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу»

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси сообщил, что скучает по Барселоне.
Планируем вернуться в Барселону. Дети, жена, все мы очень скучаем по Барселоне. У нас там остались друзья, много всего. Мои дети – каталонцы.
Я всю жизнь прожил в Барселоне, чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу.
Никогда не знаешь, что будет дальше, но наша цель – жить в Барселоне, поскольку это наш дом.
Ранее сообщалось, что аргентинец посетит празднование 125-летия «Барселоны».
Но если хотите почувствовать себя Небожителем и в Раю на земле- поезжайте в Барселону!!!!!!! Другого такого места нет на земле!!!!!!!
Одиннадцать лет не был в Барселоне, но никогда не забуду её пляжи, воздух, солнце и конечно, её неповторимую архитектуру!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👌👌👌👌👌👌👌
Но если хотите почувствовать себя Небожителем и в Раю на земле- поезжайте в Барселону!!!!!!! Другого такого места нет на земле!!!!!!!
Одиннадцать лет не был в Барселоне, но никогда не забуду её пляжи, воздух, солнце и конечно, её неповторимую архитектуру!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👌👌👌👌👌👌👌