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Месси: «Чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу»

вчера, 18:34

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси сообщил, что скучает по Барселоне.

Планируем вернуться в Барселону. Дети, жена, все мы очень скучаем по Барселоне. У нас там остались друзья, много всего. Мои дети – каталонцы.

Я всю жизнь прожил в Барселоне, чувствую себя барселонцем и очень скучаю по этому городу.

Никогда не знаешь, что будет дальше, но наша цель – жить в Барселоне, поскольку это наш дом.

Ранее сообщалось, что аргентинец посетит празднование 125-летия «Барселоны».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 23:09
Агентом-скаутом мог бы много пользу принести Барселоне. Кто бы из мальчишек мог бы отказать самому Месси?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:55
Обычное предюбилейное обострение барселонолюбии...у некоторых...кто там где деньги....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:51
Спасибо!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:43
Красота👍...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:51, ред.
Лично у меня нет никаких сомнений в искренности слов Месси. Трудно с ним не согласиться, хотя скептики даже здесь отыщут негатив в словах аргентинца. Думаю, любой на его месте сказал бы так же.
Некоторые пользователи ставят ему в пику, что ни слова не сказал о клубе - мол, неблагодарный игрочишка, но надо понимать, что Лионель, когда говорит про столицу Каталонии, имеет ввиду любовь к команде. И необязательно говорить об этом во всеуслышание. Это читается между строк.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:49
В качестве подтверждения.)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:43
Спорить не буду, но знаю, что немцы, из всех стран, больше всего любят отдыхать в Испании. Ну и русских знаю очень многих, покупающих недвижимость в Испании. Но как Вы говорите, за 11 лет многое изменилось... Так что, вполне Вам доверяю.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:38
Насчет языков на пляжах все так же + итальянский, французский и польский)...русский правда больше с южным акцентом)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Моё Почтение, Маэстро!!!
Да, Дружище, тоже, знаю, наслышан... Скажу больше, дочь моей двоюродной сестры, будучи коренной испанкой, уехала в 22года жить и работать во Францию. Не любит- ни Испанию, ни Барселону. Вот так бывает. Действительно, многое изменилось, и в стране, и в Барселоне, в частности. Но я помню, на пляжах, практически, только три языка можно было услышать- испанский, русский и немецкий...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Привет дружище!...за 11 лет многое изменилось в Барселоне...и не в лучшую сторону...пляжи, воздух, солнце и неповторимая архитектура остались)...но всё же...
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
Зато, в его отстутствии, самолёты могут спокойно летать над Барселоной и никто не угрожаeт им судебными санкциями.
Вещий
Вещий
вчера в 20:51
Благо дело что есть жилье и куда возвращаться.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:42
О клубе ни слова... К чему это он? Может Месси готовит своё возвращение? Тогда издалека заходит... А ведь знает, что денег в "Барселоне" для него нет. Да и команде он совсем не нужен. Не готовит ли он какую-нибудь интригу? От него можно всего ждать...
Baggio R.
Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:55
Так клуб сам отказался предлагать ему новый контракт. И что ему было делать?
Capral
Capral ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:27, ред.
Я думаю, он говорит исключительно про город, а не про клуб. Его история с клубом общеизвестна...😉😉😉😉😉😉😉
Capral
Capral
вчера в 19:23
Могу понять пистона. Сам много раз бывал в Барселоне и могу сказать в общих чертах несколько слов: если хотите жить на социале, и на полном пансионе- езжайте в Германию. Если хотите увидеть идеальную чистоту на улицах, синее озера и белоснежные вершины гор- езжайте в Швейцарию.
Но если хотите почувствовать себя Небожителем и в Раю на земле- поезжайте в Барселону!!!!!!! Другого такого места нет на земле!!!!!!!

Одиннадцать лет не был в Барселоне, но никогда не забуду её пляжи, воздух, солнце и конечно, её неповторимую архитектуру!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂👌👌👌👌👌👌👌
протон
протон
вчера в 19:05
Легенда как и КР , все же в Барсе он слепил славу своей жизни.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:02
Вот лицемер. Если бы чуствовал себя барселонцем то не сбежал бы с клуба в трудное время а даже за копейки бы за него играл но ты как выдоил Барселону то побежал к шейхам в Псж за баблом.💰 Наглый и жадный гном!! 😠
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:58
Ещё бы, столько лет там прожить...
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