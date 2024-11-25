Салах высказался на тему своего будущего в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах высказался о своём будущем в составе «красных».
Скорее я уйду, чем останусь! Я не получал никаких предложений. Уже почти декабрь, а я ещё не получил никаких предложений, чтобы остаться в клубе...
Я был в клубе много лет. Я люблю болельщиков. Болельщики любят меня. Но это не зависит от меня и болельщиков. Я просто делаю всё, что в моих силах, потому что я такой, какой есть, и стараюсь отдавать всё ради «Ливерпуля». Нет такого клуба, как этот... но сейчас нет предложения о продлении.
Разочарован? Да, я разочарован ситуацией.
Напомним, Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в июле 2017 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 32-летний правый вингер сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Globe Soccer Awards включил Салаха в список номинантов на приз лучшему форварду года.