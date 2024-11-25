Салах высказался на тему своего будущего в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта высказался о своём будущем в составе «красных».

Скорее я уйду, чем останусь! Я не получал никаких предложений. Уже почти декабрь, а я ещё не получил никаких предложений, чтобы остаться в клубе...

Я был в клубе много лет. Я люблю болельщиков. Болельщики любят меня. Но это не зависит от меня и болельщиков. Я просто делаю всё, что в моих силах, потому что я такой, какой есть, и стараюсь отдавать всё ради «Ливерпуля». Нет такого клуба, как этот... но сейчас нет предложения о продлении.

Разочарован? Да, я разочарован ситуацией.