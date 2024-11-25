«Барселона» рассматривает возможность продления контракта с Левандовским

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вчера, 08:59

В «Барселоне» довольны игрой нападающего сборной Польши и уже рассматривают возможность продления контракта игрока, несмотря на то что он ещё не сыграл 55 % матчей.

Пролонгация соглашения Левандовского имеет решающее значение для спортивного планирования с точки зрения лимита заработанных плат. Он будет получать меньшую зарплату после продления, чем нынешняя, что оставит больше места для возможных приобретений. В данный момент клуб и Левандовски обсуждают срок продления контракта (год или два). Решение будет принято в конце сезона. Также спортивный отдел «Барселоны» сообщил защитнику Иньиго Мартинесу, что было принято решение о продлении его контракта.

Напомним, в текущем сезоне Левандовски провёл 18 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых забил 20 мячей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» определилась с долгосрочной заменой поляка.