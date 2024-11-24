Отец Игнатова сообщил, что в декабре планируется встреча со «Спартаком»

Александр Игнатов, отец полузащитника «Спартака» , рассказал источнику о будущем игрока.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что предстоящей зимой московский клуб может отдать хавбека в аренду или продать его.

В декабре планируем встречу со «Спартаком», как раз для обсуждения будущего Михаила. Он работает результативно, находится в отличной спортивной форме. Готов выходить, помогать команде. Так, видимо, складывается судьба в нынешних условиях. В прошлом сезоне он выходил, играл, показывал результат на поле, и все были этим довольны. Сейчас такой возможности, к сожалению, не предоставляется.