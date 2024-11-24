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Отец Игнатова сообщил, что в декабре планируется встреча со «Спартаком»

вчера, 15:40

Александр Игнатов, отец полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, рассказал источнику о будущем игрока.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что предстоящей зимой московский клуб может отдать хавбека в аренду или продать его.

В декабре планируем встречу со «Спартаком», как раз для обсуждения будущего Михаила. Он работает результативно, находится в отличной спортивной форме. Готов выходить, помогать команде. Так, видимо, складывается судьба в нынешних условиях. В прошлом сезоне он выходил, играл, показывал результат на поле, и все были этим довольны. Сейчас такой возможности, к сожалению, не предоставляется.

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Все комментарии
antant1
antant1
вчера в 19:12
Срелненький игрок по меркам рпл
Вещий
Вещий
вчера в 17:05
Скорее всего нужно уже подыскивать ему другую команду...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:17
Игнатов явно не игрок уровня Спартака... О какой ещё результативной игре говорит его отец? Может его спортивная форма и отличная, только он он её пусть демонстрирует в другой команде. Это футбол... Он бывает безжалостным.
112910415
112910415
вчера в 16:11
есть о чем поговорить, факт
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:04
В этом сезоне он тоже выходил, но ничего хорошего не показывал. А о каком результате в прошлом сезоне речь? О нескольких удачных играх под предводительством Слишковича? Так там на одной руке хватит пальцев пересчитать и ещё останутся.
Futurista
Futurista
вчера в 16:03, ред.
Папа у Миши силен в математике, папа за Мишу решает весь год. Где это видано, где это слыхано, папа решает, а Миша сдает?)...
lotsman
lotsman
вчера в 16:02
Если решили его продавать, то на поле он будет выходить крайне редко, а значит и результаты у него будут крайне скудными. Так что видимо зря папаша планирует что то.
kt992kansdxk
kt992kansdxk
вчера в 16:01
Надо как-то договариваться и ждать своего шанса
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