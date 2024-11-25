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Олусегун: «Считаю, что Сафонов станет в будущем лучшим вратарем мира»

вчера, 21:09

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал игру голкипера ПСЖ Матвея Сафонова. По словам нигерийского игрока, 25-летний российский вратарь может выиграть «Золотой мяч».

Слежу за Сафоновым, он большой молодец, желаю ему удачи. Сильнее ли Матвей Доннарумы? Да. Как минимум, он еще молод и у него большие перспективы. Считаю, что Матвей станет в будущем лучшим вратарем мира, если продолжит работать в том же духе. Думаю, он может даже выиграть «Золотой мяч» и добиться большего, чем Яшин.

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Все комментарии
İlkin Azimov
İlkin Azimov
сегодня в 08:09
Отличный вратарь, в чем-то он его превосходит, скажем в игре ногами или при выходах на мяч, но они одного и того же возраста, я даже большое скажу родились в один и тот де день
112910415
112910415
сегодня в 06:05
" патриотично " высказался, молодец !
реальная задача Матвея - выходить в основном составе более-менее регулярно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:11, ред.
Пусть оба вратаря получат Золотой мяч...на двоих....и выиграют ЛЧ....
Не зря же судьба свела двух киперов...в одном большом клубе....родившихся в один день....в один год....)))
d49bd8ramh22
d49bd8ramh22
вчера в 23:09
Немножко смешно от этого, раньше начинать нужно было.
ABir
ABir
вчера в 22:49
Святая простота, как и многие люди с его родины
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:32
Тот ещё эксперт... Видимо на гражданство заходит...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:24
Ну Матюха , такой аванс выдан - теперь тренировки , тренировки и ещё раз тренировки - прерываешься только на сон и принятие пищи...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:58
Желаю конечно Сафонову успехов , но слова Оле выглядят как то нелепо , особенно добиться большего, чем Яшин.Ну бред же! Пока Мотя добился того что играет !
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:41
Олусегун сказал и сразу же забыл... Какой с него спрос? А вот с Яшиным не надо было сравнивать Сафонова...
Capral
Capral
вчера в 21:32
Ну и сказанул- как в лужу пёрнул, особенно по поводу Яшина.))) На счет ЗМ не знаю, дай БОГ. Но Яшина лучше бы не вспоминать. ОН -один ,был, есть и будет!!!!!!! Олесегуну, надо больше думать, как не проиграть конкуренцию Зениту, а Матвей, сам о себе позаботится...
wsrqf9btp553
wsrqf9btp553
вчера в 21:13
Мнение Олесегуна многие не разаделяют.
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