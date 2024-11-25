Олусегун: «Считаю, что Сафонов станет в будущем лучшим вратарем мира»

Нападающий «Краснодара» прокомментировал игру голкипера ПСЖ . По словам нигерийского игрока, 25-летний российский вратарь может выиграть «Золотой мяч».

Слежу за Сафоновым, он большой молодец, желаю ему удачи. Сильнее ли Матвей Доннарумы? Да. Как минимум, он еще молод и у него большие перспективы. Считаю, что Матвей станет в будущем лучшим вратарем мира, если продолжит работать в том же духе. Думаю, он может даже выиграть «Золотой мяч» и добиться большего, чем Яшин.