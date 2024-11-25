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Черчесов высказался по поводу продолжения работы в сборной Казахстана

вчера, 18:47

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался по поводу продолжения работы в расположении национальной команды.

Давайте дождёмся, придёт новый начальник, мы сядем напротив друг друга и посмотрим, что из этого выйдет. С футболистами у нас никаких проблем нет. Другое дело, что я иногда их «покусываю» в раздевалке за какие-то вещи. Но это рабочие моменты, и никуда не денешься.

В ноябре возглавлявший Казахстанскую федерацию Адилет Барменкулов принял решение покинуть должность по собственному желанию. Он пригласил Черчесова в сборную.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:13
Раньше за такие провалы, даже не слушали оправданий, а чабан надеется увидеть, что из этого выйдет. Выйдет одно: сапогом под ж...пу.
Таких "тренеров" пол Казахстана.
протон
протон
вчера в 20:41
Черчесов должен понимать что новый руководитель притащит того кого хочет видеть на посту. Ноль голов забить за более чем пять матчей - это, конечно, нонсенс. И проиграть абсолютно большую часть этих матчей - тоже. Думаю Саламычу укажут на дверь.
112910415
112910415
вчера в 19:08
добровольно-то никак, триумфатор ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:07
"Давайте дождёмся, придёт новый начальник, мы сядем напротив друг друга и посмотрим, что из этого выйдет." - Это смотря какой новый начальник придёт - а то может даже в кабинет не пригласить - сразу "на выход"...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:06
Глава Федерации футбола Казахстана ушел по собственному желанию. Но чабану трудно понять этот намек, что ему давно пора сваливать и вернуться к своей основной профессии - пасти овец в горах.
msh89wppcwtv
msh89wppcwtv
вчера в 19:04
Положение Черчесова, однако, очень шаткое.
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