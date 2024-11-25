Черчесов высказался по поводу продолжения работы в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана высказался по поводу продолжения работы в расположении национальной команды.

Давайте дождёмся, придёт новый начальник, мы сядем напротив друг друга и посмотрим, что из этого выйдет. С футболистами у нас никаких проблем нет. Другое дело, что я иногда их «покусываю» в раздевалке за какие-то вещи. Но это рабочие моменты, и никуда не денешься.