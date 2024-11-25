Черчесов о шутке про казахский язык: «Раз не поняли, значит, я не прав»

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вчера, 18:29

После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер сборной Казахстана ответил журналисту в футболке « ПСЖ », задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку. Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.