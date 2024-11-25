Черчесов о шутке про казахский язык: «Раз не поняли, значит, я не прав»

После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку. Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.
Вы спрашиваете, а мне даже ответить нечего. Ничего вообще не было. Реально, вообще. Говорю как есть. Никаких предпосылок для того, чтобы так раздувать. Ни на одного [журналиста] я не покосился, не обиделся, ничего плохого не сказал. Делаю свое дело. Я и над собой шучу, как вы видите. Журналист в форме «ПСЖ» пришел на матч сборной и задавал первый вопрос. Я с ним в шутливой форме. Раз шутку не поняли, значит, я не прав. Хотя извиняться смысла нет, потому что я ничего не сделал. Я даже попросил его встать и повернуться, чтобы люди поняли, что мы имели в виду.