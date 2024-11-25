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Черчесов о шутке про казахский язык: «Раз не поняли, значит, я не прав»

вчера, 18:29

После матча со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку. Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

Вы спрашиваете, а мне даже ответить нечего. Ничего вообще не было. Реально, вообще. Говорю как есть. Никаких предпосылок для того, чтобы так раздувать. Ни на одного [журналиста] я не покосился, не обиделся, ничего плохого не сказал. Делаю свое дело. Я и над собой шучу, как вы видите. Журналист в форме «ПСЖ» пришел на матч сборной и задавал первый вопрос. Я с ним в шутливой форме. Раз шутку не поняли, значит, я не прав. Хотя извиняться смысла нет, потому что я ничего не сделал. Я даже попросил его встать и повернуться, чтобы люди поняли, что мы имели в виду.

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Все комментарии
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4
вчера в 20:28
Я вообще в шоке что этот человек пошел в тренеры, и еще добрался до таких высот...с такими то результатами и как его команды играют....ладно в сборную поставили и с поляками и венграми, выигрывал. конечно не гвардиола, и футбол его фу, только аутсайдерам играть, но как то кубки он забрал с ними
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:09
Как же все у чабана запущено, что он до сих пор так ничего не понял. Как говорил юморист Винокур " Ему уже ничего не поможет. Безнадежен"
Вещий
Вещий
вчера в 18:40
Усы как всегда..... в своем репертуаре...
rbs3pjdvzj42
rbs3pjdvzj42
вчера в 18:31
Следить за метлой надо, Стасик!
Гость
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