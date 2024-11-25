Личка: «Александру Мостовому надо идти и пробовать тренировать»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, получится ли из бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового хороший тренер.
Все зависит от него. Это покажет время. Я не знал, стану ли хорошим тренером. Ему надо идти и пробовать тренировать. Обучение и практика — это две разные вещи. Практику можно получить, только когда ты работаешь в клубе и сталкиваешься с тяжелыми ситуациями.
Напомним, что Мостовой проходил стажировку в «Динамо».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394015/lichka-marcel-dinamo 25.11.2024
- Видать "Царь" уже реально достал всех свой "стажировкой"...
- Правильно мужик говорит: "Да иди уже устраивайся на работу! В конце-то концов... У нас и без тебя забот хватает..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394015/lichka-marcel-dinamo 25.11.2024
- Видать "Царь" уже реально достал всех свой "стажировкой"...
- Правильно мужик говорит: "Да иди уже устраивайся на работу! В конце-то концов... У нас и без тебя забот хватает..."
"Кто умеет - тот делает,
кто не умеет - тот учит!
Кто не умеет учить, тот учит как надо учить!"
"Кто умеет - тот делает,
кто не умеет - тот учит!
Кто не умеет учить, тот учит как надо учить!"
Зачем ему лицензия я не знаю...обычно чтоб стать тренером в добротной лиге проходят длинный путь...Мостовой навряд ли готов пройти все круги тренерства чтоб в итоге тренировать того кого хочет....а без навыков и практики его и не пригласят.....и посему я вообще не понимаю зачем он ввязался в эту авантюру....на 6-м десятке...
Зачем ему лицензия я не знаю...обычно чтоб стать тренером в добротной лиге проходят длинный путь...Мостовой навряд ли готов пройти все круги тренерства чтоб в итоге тренировать того кого хочет....а без навыков и практики его и не пригласят.....и посему я вообще не понимаю зачем он ввязался в эту авантюру....на 6-м десятке...