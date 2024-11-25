Личка: «Александру Мостовому надо идти и пробовать тренировать»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопрос, получится ли из бывшего футболиста «Спартака» хороший тренер.

Все зависит от него. Это покажет время. Я не знал, стану ли хорошим тренером. Ему надо идти и пробовать тренировать. Обучение и практика — это две разные вещи. Практику можно получить, только когда ты работаешь в клубе и сталкиваешься с тяжелыми ситуациями.