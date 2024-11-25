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Личка: «Александру Мостовому надо идти и пробовать тренировать»

вчера, 18:28

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, получится ли из бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового хороший тренер.

Все зависит от него. Это покажет время. Я не знал, стану ли хорошим тренером. Ему надо идти и пробовать тренировать. Обучение и практика — это две разные вещи. Практику можно получить, только когда ты работаешь в клубе и сталкиваешься с тяжелыми ситуациями.

Напомним, что Мостовой проходил стажировку в «Динамо».

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 10:49
Да давно бы устроился, только НИКТО не берет!!!))))))
djo11
djo11
сегодня в 05:03
я очень уважал Мостового как игрока,хотя и болельщик ЦСКА,но то что он начал медийно делать себе карьеру,мне не очень нравится и я хотел бы обратится к Александру,заканчивай заниматься болтовней,а начни уже дело делать,у нас не ограниченое количество талантливой молодежи,тренируй и бог тебе в помощь,после можно и клуб взять когда наберешь опыта в работе с колективом
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:56
Шедеврально, Маэстро, Шедеврально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
lotsman
lotsman
вчера в 22:56
Да он пошёл бы, да не зовут. А куда зовут, туда он идти не хочет. Вот проблема, понимаешь.)
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:53
Личка: Обезличу Динамо за наличку...
KSY24
KSY24
вчера в 22:25
Ему бы корову... А лучше две
ABir
ABir
вчера в 21:22
Не очень, мягко говоря, вел себя Саша по отношению к очень хорошим тренерам. А теперь быстро сам хочет стать хорошим тренером. Чтобы стать хорошим тренером, сначала надо стать хорошим человеком.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 21:04
Личка: "... работаешь в клубе и сталкиваешься с тяжелыми ситуациями".
Например: стажёр "царь" или игра в Воронеже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:48
- Опыт работы есть ?
- Нет
- У кого проходили стажировку ?
- У Лички.
- До свидания....мы вам позвоним.
протон
протон
вчера в 20:38
Сашок очень хороший блогер, зачем ему тренерская деятельнсоть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:28
Хотел бы тренировать давно тренировал бы....
Зачем ему лицензия я не знаю...обычно чтоб стать тренером в добротной лиге проходят длинный путь...Мостовой навряд ли готов пройти все круги тренерства чтоб в итоге тренировать того кого хочет....а без навыков и практики его и не пригласят.....и посему я вообще не понимаю зачем он ввязался в эту авантюру....на 6-м десятке...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:10
Кто то из древних молвил:
"Кто умеет - тот делает,
кто не умеет - тот учит!
Кто не умеет учить, тот учит как надо учить!"
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:56
Мостовой, давай сразу в Испанию - там ты Царь... А в России тебя слишком хорошо знают, нет доверия... Или у кого-то есть?
shur
shur ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:33
...а Мост всё слышит и видит, записывает! А когда наступит момент, за вами могу прийти...! (Шучю)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:25, ред.
Ответ тренера адекватный, а вот вопрос... Верх непрофессионализма. Задавший его хоть немного осознаёт, насколько он по меньшей мере глупый ? В связи с этим я на месте тренера отвечать бы не стал, Но он почему - то ответил. Очевидно, не захотел показаться некультурным.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:17
И главное- кто даёт.
Приветствую, Володя!!!
cska1948
cska1948
вчера в 19:15
Помнится, только ленивый не выгонял Алексея Миранчука из России за границу. Теперь каждый считает своим долгом дать совет А. Мостовому идти и тренировать.
112910415
112910415
вчера в 19:10
футбол к этому пока не готов
dk32k3ewq89n
dk32k3ewq89n
вчера в 19:07
Александру Мостовому нужно идти на пенсию, которую он даже не заработал.
Robzat
Robzat
вчера в 18:59
Вот Личка пошел и до сих пор пробует.
shlomo
shlomo
вчера в 18:45
Не царское это дело идти тренировать команду из медиа лиги..... не возьмут даже в первую лигу...
Capral
Capral
вчера в 18:44
Деревенщина еще советы даёт- кому и как работать. Сам то, как диплом получил, невежда?!
drug01
drug01
вчера в 18:41
Слишком долго он ищет себе место
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:38
Личка: «Александру Мостовому надо идти и пробовать тренировать»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394015/lichka-marcel-dinamo 25.11.2024

- Видать "Царь" уже реально достал всех свой "стажировкой"...
- Правильно мужик говорит: "Да иди уже устраивайся на работу! В конце-то концов... У нас и без тебя забот хватает..."
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:37
Марцел , погоди "не гони лошадей" у Саши запланирована ещё стажировка в Китае, затем возможно ещё где то , ну а потом видно будет...)))
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