Ван Нистелрой возглавит «Лестер»

1732740536

вчера, 23:48

По информации источника, станет новым главным тренером «Лестера».

Голландский специалист, временно возглавлявший «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага, провёл переговоры с руководством «лис» на этой неделе и должен быть утверждён в должности.

Как отмечается, руководство «Лестера» было настроено изучить ряд вариантов, но может назначить бывшего игрока сборной Нидерландов уже перед выездным матчем с «Брентфордом» в субботу.

Другие возможные кандидаты, включая бывшего рулевого «Челси» Грэма Поттера и экс-наставника «Вест Хэма» Дэвида Мойеса, были исключены, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к клубу.