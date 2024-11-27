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Ван Нистелрой возглавит «Лестер»

вчера, 23:48

По информации источника, Руд ван Нистелрой станет новым главным тренером «Лестера».

Голландский специалист, временно возглавлявший «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага, провёл переговоры с руководством «лис» на этой неделе и должен быть утверждён в должности.

Как отмечается, руководство «Лестера» было настроено изучить ряд вариантов, но может назначить бывшего игрока сборной Нидерландов уже перед выездным матчем с «Брентфордом» в субботу.

Другие возможные кандидаты, включая бывшего рулевого «Челси» Грэма Поттера и экс-наставника «Вест Хэма» Дэвида Мойеса, были исключены, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к клубу.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:07
Думаю для него хорошо. Понятно что не МЮ а шанс хороший себя показать как тренер
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:01
Вот и новую работу нашел.
Гость
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