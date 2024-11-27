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Решение о будущем Тедеско в сборной Бельгии примут завтра

вчера, 15:30

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавляет бельгийскую команду с февраля 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала Евро-2024 и заняла 3-е место в группе Лиги наций. В 8 последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.

На завтрашнем заседании совета директоров Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) будет рассмотрен вопрос о будущем тренера. Члены совета, как ожидается, примут окончательное решение относительно сотрудничества с Тедеско.

Отмечается, что раздевалка сборной Бельгии «полностью отвернулась от тренера».

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:40
...если уходить, то уходить вместе с теме кто так и не добился ничего
в этой многообещающей Сборной , несбывшаяся бельгийская мечта!
По чесноку,они мне были симпатичны и интересны!
3rxsh5gdezqd
3rxsh5gdezqd
вчера в 17:19
Ситуация вокруг Доменико Тедеско действительно вызывает беспокойство. Результаты команды за последние месяцы оставляют желать лучшего, а недовольство игроков может стать серьёзным препятствием для дальнейшего прогресса. Если раздевалка действительно отвернулась от тренера, это сигнал того, что внутри коллектива возникли проблемы, которые могут негативно сказаться на игре всей команды. На совете директоров RBFA предстоит принять непростое решение. Возможно, смена тренера станет необходимым шагом для восстановления атмосферы в команде и улучшения результатов.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:26
И тут допрыгался
vsfu7w5ksyba
vsfu7w5ksyba
вчера в 16:06
Физрук и в Бельгии физрук, гнать его надо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:53
"Отмечается, что раздевалка сборной Бельгии «полностью отвернулась от тренера»." Так это было заметно уже давно и даже многим простым зрителям и не только болельщикам сборной Бельгии. И надо уже как то, Доменико переставать называть "Бывший главный тренер «Спартака»" - ведь возможно скоро появится новая формулировка - "Экс тренер сборной Бельгии"...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:49
А у него есть будущее?
mg6f5sbeve4t
mg6f5sbeve4t
вчера в 15:40
Исполнение решения будет выглядеть примерно так
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